Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

Россия систематически наносит удары по столице. В результате ракетного удара 19 октября в Киеве было полностью уничтожено оборудование и инфраструктура одного из дата-центров компании "Датагруп". В настоящее время сообщается, что восстановить его работу невозможно. Однако клиентам продолжают предоставлять услуги через резервные площадки.

Об этом сообщила компания "Датагруп", передает Новини.LIVE.

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Дата-центр "Датагруп" разрушен в результате атаки РФ 19 октября

В результате очередной баллистической атаки РФ оборудование и инфраструктура дата-центра "Датагруп" полностью вышли из строя. "Датагруп" — известная украинская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги электронной связи абонентам в более чем 90 населенных пунктах Украины.

Сообщается, что масштаб повреждений значителен, а значит, восстановление объекта и его дальнейшая эксплуатация на данный момент невозможны.

В то же время в результате атаки сотрудники компании, к счастью, не пострадали. В настоящее время "Датагруп" предоставляет клиентам услуги с резервных площадок.

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"Наши сотрудники не пострадали. Продолжаем предоставлять услуги клиентам с резервных площадок", — написали в компании.

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Мы писали, что мэр столицы Виталий Кличко сообщил об актуальном движении метро. Станция "Черниговская" была сильно повреждена в результате атаки РФ 19 октября. В то же время известно, что движение поездов метро между станциями "Лесная" и "Академгородок" возобновят в ближайшее время.

Новини.LIVE сообщали, что 19 октября российские войска атаковали Киевскую область, в частности город Ирпень. К сожалению, в результате жестокого удара погибла женщина, а среди пострадавших есть дети.