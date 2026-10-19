Мер Києва Віталій на місці атаки метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Рух поїздів метро між станціями "Лісова" та "Академмістечко" у Києві планують відновити сьогодні ввечері, 19 жовтня. Потяги курсуватимуть у звичайному режимі, однак тимчасово не зупинятимуться на станції "Чернігівська", яка зазнала пошкоджень унаслідок російського обстрілу.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Коли відновлять рух метро в Києві

За словами Кличка, до ліквідації наслідків атаки на станції "Чернігівська" залучили понад 70 фахівців Київського метрополітену. Працівники вже прибрали розбите скло та будівельне сміття.

Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Наразі завершують ремонт пошкоджених колій і контактної рейки. Також триває відновлення систем електропостачання та управління рухом поїздів — ці роботи є найскладнішими.

За словами Кличка, ремонт триває від ночі. Водночас під час повітряних тривог працівники змушені переривати роботу й переходити в укриття, що впливає на темпи відновлення.

Читайте також:

Після запуску руху поїзди курсуватимуть між "Лісовою" та "Академмістечком" без зупинки на "Чернігівській" — до завершення ремонту станції.

Як у Києві змінили рух автобусів

Через пошкодження інфраструктури метро в столиці збільшили кількість автобусів на маршрутах № 1-М і 118, щоб покращити сполучення між районами міста.

На тимчасовий маршрут № 1-М додали три автобуси, які курсуватимуть між станціями метро "Лісова" та "Дарниця" та 12 автобусів, які їздитимуть від станції метро "Лісова" до станції "Палац спорту".

Останні новини Києва

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російська атака на станцію метро "Чернігівська" 19 жовтня ускладнила пересування Києвом. Через пошкодження інфраструктури рух червоною гілкою метро тимчасово обмежили, а для перевезення пасажирів місто збільшило кількість автобусів.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок російської атаки 19 жовтня пошкоджень зазнали торговельні ряди поблизу станції метро "Чернігівська". Удар зачепив не лише транспортну інфраструктуру, а й розташовані поруч об’єкти.