Датацентр "Парковий" у Києві повністю припинив роботу після атаки РФ

Датацентр "Парковий" у Києві повністю припинив роботу після ударів РФ
Унаслідок серії російських ударів майданчик датацентру "Парковий" у Києві зазнав критичних пошкоджень та повністю припинив роботу. Станом на 1 жовтня відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе. Дані клієнтів водночас розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС.
Про це повідомила сама компанія у соцмережах, інформує Новини.LIVE.
Датацентр "Парковий" не може відновити роботу
У компанії зазначили, що внаслідок ударів РФ майданчик датацентру отримав критичні пошкодження, через що його роботу повністю припинено.
Відновити сервіси на цьому майданчику наразі неможливо.
Водночас у компанії наголосили, що всі працівники перебувають у безпеці, а клієнтські дані розгорнуті на резервних майданчиках у країнах ЄС.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російський безпілотник атакував територію Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор ВВР-М. Виникла пожежа, однак реактор та важливі для безпеки системи не пошкоджені, змін радіаційного фону не зафіксували.
Також Новини.LIVE писали про наслідки російської атаки на Київ. У Солом’янському районі дрон влучив у школу, де на момент удару діти та працівники перебували в укритті. У навчальному закладі виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.