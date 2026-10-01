Датацентр "Парковий" у Києві повністю припинив роботу після атаки РФ

Рятувальник ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС

Унаслідок серії російських ударів майданчик датацентру "Парковий" у Києві зазнав критичних пошкоджень та повністю припинив роботу. Станом на 1 жовтня відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе. Дані клієнтів водночас розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС.

Про це повідомила сама компанія у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Датацентр "Парковий" не може відновити роботу

У компанії зазначили, що внаслідок ударів РФ майданчик датацентру отримав критичні пошкодження, через що його роботу повністю припинено.

Допис Датацентру "Парковий". Фото: скриншот

Відновити сервіси на цьому майданчику наразі неможливо.

Водночас у компанії наголосили, що всі працівники перебувають у безпеці, а клієнтські дані розгорнуті на резервних майданчиках у країнах ЄС.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російський безпілотник атакував територію Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор ВВР-М. Виникла пожежа, однак реактор та важливі для безпеки системи не пошкоджені, змін радіаційного фону не зафіксували.

Також Новини.LIVE писали про наслідки російської атаки на Київ. У Солом’янському районі дрон влучив у школу, де на момент удару діти та працівники перебували в укритті. У навчальному закладі виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.