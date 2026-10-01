Удар БпЛА по Інституту ядерних досліджень у Києві: що відомо

Інститут ядерних досліджень НАН України. Фото: F-danevich

Російський безпілотник завдав удару по території Інституту ядерних досліджень у Києві. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували, постраждалих немає. Дослідницький реактор та системи, важливі для безпеки, не пошкоджені, змін радіаційного фону не зафіксували.

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України з посиланням на Інститут ядерних досліджень НАН України, інформує Новини.LIVE у четвер, 1 жовтня.

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Що відомо про удар по Інституту ядерних досліджень

За інформацією Інституту ядерних досліджень НАН України, атака сталася 30 вересня 2026 року о 18:18 за київським часом. Російський БпЛА завдав удару по території установи, де розташований київський дослідницький реактор ВВР-М.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Її оперативно ліквідували, постраждалих немає. Наразі триває розслідування та оцінка завданих пошкоджень.

Водночас сам реактор та системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень. Також не зафіксували змін радіаційного фону: його показники залишаються в межах природного фону — 0,16–0,20 мкЗв/год.

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"Відтак, удар БпЛА по території Інституту ядерних досліджень – це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, та є черговою цинічною зневагою з боку Росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і військовим злочином", — зазначили у Держатомрегулюванні.

У якому стані перебуває реактор

Для зменшення радіаційних ризиків реактор із лютого 2022 року перебуває у зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони.

Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем, важливих для безпеки. Реактор ВВР-М використовують як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики.

Скриншот повідомлення Держатомрегулювання/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Києві тимчасово перекрили Південний міст після влучань двох безпілотників поблизу його опорної частини. Обмеження діють для метро та наземного громадського транспорту, поки фахівці працюють на місці. Стан мосту перевіряють працівники КП "Київавтошляхміст".

Новини.LIVE також писали, що Росія завдала удару п’ятьма ракетами по Дарницькій ТЕЦ-5 у Києві. Внаслідок атаки на території станції загинув водій вантажівки, також пошкоджено обладнання низки підстанцій у Києві та області. Наразі обмеження електропостачання застосовують переважно до бізнесу, однак аварійні вимкнення для мешканців повністю не виключаються.