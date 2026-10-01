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Главная Киев Датацентр "Парковый" в Киеве полностью прекратил работу после ударов РФ

Датацентр "Парковый" в Киеве полностью прекратил работу после ударов РФ

Ua ru
1 октября 2026 18:07
Датацентр «Парковый» в Киеве полностью прекратил работу после атаки со стороны РФ
Спасатель ГСЧС. Фото илюстративное: ГСЧС

В результате серии российских ударов площадка дата-центра "Парковый" в Киеве получила серьезные повреждения и полностью прекратила работу. По состоянию на 1 октября восстановление сервисов на этой площадке невозможно. Данные клиентов при этом развернуты на резервных площадках в ЕС.

Об этом сообщила сама компания в социальных сетях, передает Новини.LIVE.

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Датацентр "Парковый" не может возобновить работу

В компании отметили, что в результате ударов РФ площадка датацентра получила критические повреждения, из-за чего его работа полностью приостановлена.

Датацентр "Парковый" в Киеве полностью прекратил работу после ударов РФ - фото 1
Сообщение датацентра "Парковый". Фото: скриншот

Восстановить сервисы на этой площадке пока невозможно.

В то же время в компании подчеркнули, что все сотрудники находятся в безопасности, а клиентские данные развернуты на резервных площадках в странах ЕС.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что российский беспилотник атаковал территорию Института ядерных исследований в Киеве, где расположен исследовательский реактор ВВР-М. Возник пожар, однако реактор и важные для безопасности системы не повреждены, изменений радиационного фона не зафиксировано.

Также Новини.LIVE писали о последствиях российской атаки на Киев. В Соломенском районе дрон попал в школу, где на момент удара дети и сотрудники находились в укрытии. В учебном заведении возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Киев разрушения дата-центр повреждение домов атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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