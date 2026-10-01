Датацентр «Парковый» в Киеве полностью прекратил работу после атаки со стороны РФ

Спасатель ГСЧС. Фото илюстративное: ГСЧС

В результате серии российских ударов площадка дата-центра "Парковый" в Киеве получила серьезные повреждения и полностью прекратила работу. По состоянию на 1 октября восстановление сервисов на этой площадке невозможно. Данные клиентов при этом развернуты на резервных площадках в ЕС.

Об этом сообщила сама компания в социальных сетях, передает Новини.LIVE.

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Датацентр "Парковый" не может возобновить работу

В компании отметили, что в результате ударов РФ площадка датацентра получила критические повреждения, из-за чего его работа полностью приостановлена.

Сообщение датацентра "Парковый". Фото: скриншот

Восстановить сервисы на этой площадке пока невозможно.

В то же время в компании подчеркнули, что все сотрудники находятся в безопасности, а клиентские данные развернуты на резервных площадках в странах ЕС.

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Также Новини.LIVE писали о последствиях российской атаки на Киев. В Соломенском районе дрон попал в школу, где на момент удара дети и сотрудники находились в укрытии. В учебном заведении возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.