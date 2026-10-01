У ДСНС розповіли про наслідки російських атак на Київ 1 жовтня

Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по школі у Києві 1 жовтня 2026 року. Фото: ДСНС Києва

У Києві внаслідок російської атаки зафіксували влучання у житловий будинок, нежитлову будівлю та школу. У навчальному закладі безпілотник влучив на рівні третього поверху, але діти та персонал перебували в укритті. Рятувальники ліквідували пожежі та завершили роботи на місцях ударів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив речник ДСНС міста Києва Павло Петров у четвер, 1 жовтня.

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Речник ДСНС про наслідки атаки РФ на Київ 1 жовтня

За словами представника ДСНС, у Солом’янському районі Києва напередодні зафіксували влучання у житловий будинок на рівні першого поверху. Там виникла пожежа площею 80 квадратних метрів, загиблих немає.

В Оболонському районі вночі російський удар спричинив пожежу в нежитловій будівлі. Рятувальники також ліквідували це займання.

Близько 9:00 1 жовтня у Солом'янському районі безпілотник влучив у навчальний заклад на рівні третього поверху чотириповерхової будівлі. На момент удару діти та персонал перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

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Внаслідок влучання у школі виникла пожежа площею 5 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання та завершили роботи на місці.

Наразі біля школи працює вибухотехнічна служба Національної поліції України. Фахівці мають обстежити місце удару та перевірити, чи не залишилися там вибухонебезпечні предмети.

Після цього до аварійно-відновлювальних робіт має долучитися Київська аварійна рятувальна служба. Це необхідно для якнайшвидшого відновлення будівлі та продовження навчання.

Речник ДСНС також повідомив, що попередньо ризику обвалу конструкцій немає. Водночас остаточно стан будівлі визначатимуть після її обстеження вибухотехніками.

Петров зазначив, що наразі столичним рятувальникам вистачає особового складу для ліквідації наслідків атак. За необхідності ДСНС оперативно залучає резервні зміни.

Описуючи ситуацію у школі, речник ДСНС наголосив, що завдяки перебуванню дітей і персоналу в укритті ніхто не постраждав, а пожежу вдалося швидко ліквідувати:

"І от, бачите, зранку, це близько дев'ятої ранку, у нас сталося влучання в навчальний заклад на рівні третього поверху, чотирьохповерхової будівлі. Сходова клітина, на щастя, залишилася цілою. На момент прибуття рятувальників всі діти, ну і наскільки я розумію, на момент влучання безпілотника в школу, всі діти та персонал перебували в укритті, тож ніхто не постраждав. І пожежу на площі 5 квадратних метрів дуже оперативно ліквідували".

Щодо забезпечення рятувальників особовим складом Петров зазначив:

"Ми дуже швидко, в принципі, підтягуємо резерви, якщо нам треба. У нас залучаються рятувальники саме з резервних змін".

Новини.LIVE інформували, що 1 жовтня 2026 року у Києві призупинили рух Південним мостом після двох влучань БпЛА поблизу його опорної частини. Рух зупинили для ліквідації наслідків та проведення необхідних робіт. Фахівці перевіряють стан мосту, а обмеження стосуються метро та наземного громадського транспорту.

Новини.LIVE також писали, що 1 жовтня у Солом’янському районі Києва дрон влучив у будівлю школи, де на момент удару перебували 104 дитини. Учні та працівники встигли спуститися в укриття, тому ніхто з дітей не постраждав. Внаслідок удару виникла пожежа та була пошкоджена зовнішня стіна будівлі.