ДБР під Києвом провело обшуки у керівниці податкової, яка сплачувала податки РФ

Працівник ДБР та чиновниця. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань провело обшуки в керівниці одного з обласних підрозділів Державної податкової служби, що межує з Київською областю. Вони відбулися у межах розслідування кримінального провад ження щодо незаконного збагачення. До того ж жінка сплачувала податки РФ.

Про це повідомляє ДБР.

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"Встановлено, що матір податківиці у 2021 році набула право власності на квартиру та два паркомісця в одному із елітних житлових комплексів Києва. За попередньою оцінкою, ринкова вартість майна становить 12 млн гривень, що суттєво перевищує офіційні доходи як самої чиновниці, так і її матері", — йдеться у повідомленні.

Елітний житловий комплекс у Києві. Фото: ДБР

ДБР встановило, що фігурантка через свою знайому продала квартиру та дві земельні ділянки в тимчасово окупованому Криму. Однак ці кошти не змогли покрити купівлю нерухомості в столиці.

Отримані кошти від продажу майна в Криму були перераховані на рахунок чоловіка чиновниці у банку РФ, який перебуває під санкціями. Жінка платила податки до бюджету Росії за реалізацію майна.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) в Одесі затримали головного інспектора Державної служби з питань праці в Одеській області. Йому була повідомлена підозра у зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря.

Також ми писали, що на Київщині викрили начальника відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, зокрема до Молдови та Угорщини. Він також готував висновок ВЛК та документ про виключення з обліку для ухилянтів.