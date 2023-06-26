ГБР под Киевом провело обыски у руководительницы налоговой, платившей налоги РФ

Работник ГБР и чиновница. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований провело обыски у руководительницы одного из областных подразделений Государственной налоговой службы, граничащей с Киевской областью. Они состоялись в рамках расследования уголовного производства относительно незаконного обогащения. К тому же женщина платила налоги РФ.

Об этом сообщает ГБР.

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"Установлено, что мать налоговика в 2021 году приобрела право собственности на квартиру и два паркоместа в одном из элитных жилых комплексов Киева. По предварительной оценке, рыночная стоимость имущества составляет 12 млн гривен, что существенно превышает официальные доходы как самой чиновницы, так и ее матери", — говорится в сообщении.

Элитный жилой комплекс в Киеве. Фото: ГБР

ГБР установило, что фигурантка через свою знакомую продала квартиру и два земельных участка во временно оккупированном Крыму. Однако эти деньги не смогли покрыть покупку недвижимости в столице.

Полученные средства от продажи имущества в Крыму были перечислены на счет мужа чиновницы в банке РФ, который находится под санкциями. Женщина платила налоги в бюджет России за реализацию имущества.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) в Одессе задержали главного инспектора Государственной службы по труду в Одесской области. Ему было предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

Также мы писали, что в Киевской области разоблачили начальника отделения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки на содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в частности в Молдову и Венгрию. Он также готовил заключение ВЛК и документ об исключении из учета уклоняющихся.