В деяких будинках є ядро жорсткості, яке може збільшити шанс на порятунок при ракетній загрозі, заявив експерт

Пошкоджена будівля в результаті атаки окупантів РФ. Фото: ДСНС

Оскільки російські окупанти не припиняють балістичні удари по містах України, залишається актуальним питання: де ліпше перебувати під час ракетної атаки. Звичайно, краще дістатись бомбосховища, але й у багатоповерхівці є особливе місце, яке дасть не стовідсотковий, але шанс врятуватись.

Про нього в етері "Київського часу" повідомив експерт з державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба.

Де краще сховатись в багатоповерхівці під час тривоги

Експерт заявив, що деякі радянські будинки попри тотальне розкрадання при їхньому будівництві іноді можуть врятувати мешканців від непрямого влучання. Це стосується будинків зі сходово-ліфтовими маршами.

"В таких будинках інша конструктивна схема. Тому, наприклад, на вулиці Вацлава Гавела такий будинок врятував одного з мешканців, який був в цьому ядрі жорсткості. Це ядро жорсткості як раз в середині таких будинків і сходово-ліфтовий марш не впав", — сказав Віктор Глеба.

Проте він зауважив, що від прямого влучання ракети жоден будинок не врятує.

"На пряме попадання вже не діють ні закони, ні норми. Це чітко прописано. Тому, якщо пряме попадання, то ви не врятуєтесь", — зазначив експерт.

Раніше повідомлялось, що мешканці пошкодженого будинку у Святошинському районі досі чекають експертної комісії. Через це затягується процес отримання компенсацій і не відома доля самої багатоповерхівки.

Також стало відомо, що за словами очільника Святошинської РДА, чиновники вже отримали 440 заявок на одноразову компенсацію і 49 на оренду житла. Незабаром постраждалі отримають компенсації.