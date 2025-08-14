Відео
Стан будинку у Святошинському районі та що відомо про компенсації

Стан будинку у Святошинському районі та що відомо про компенсації

Дата публікації: 14 серпня 2025 01:51
Будинок у Святошинському районі сильно постраждав, а люди ще не отримали компенсації через велику завантаженість Київекспертизи
Зруйнована багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після атаки російських окупантів 31 липня. Фото: ДСНС

Мешканці пошкодженого будинку у Святошинському районі Києва, по якому російські окупанти вдарили ракетою, досі чекають експертної комісії. Через це затягується процес отримання компенсацій і не відома доля самої багатоповерхівки.

Про це в етері "Вечір.LIVE" повідомила наша журналістка Крістіна Лупаїна, яка теж є постраждалою внаслідок цинічної атаки РФ на цей будинок.

Читайте також:

Чому затримується експертиза

За словами нашої колеги, висновки мають бути готові протягом тижня-двох. Проте, враховуючи навантаження на місто та саму "Київекспертизу", точний термін не може бути гарантований.

Журналістка розповіла про значні пошкодження їхнього будинку, ймовірно, постраждали навіть опорні стіни, що потребує капітального ремонту, а інформації щодо компенсацій поки що немає.

"В п'ятницю ми плануємо їхати дізнаватися за 10 тисяч, тому що нам телефонували з ЦНАПУ, просили приїхати з документами, але це стосується виключно оцієї компенсації 10 тисяч. Щодо 40 тисяч і щодо оренди житла — інформації жодної немає. Скоріше за все, це буде вирішуватися вже після висновку", — каже Крістіна. 

Журналістка подякувала за підтримку очільнику Святошинської РДА Георгію Зантараї, який допоміг розібратися в процесах отримання допомоги.

Раніше повідомлялось, що за словами очільника Святошинської РДА, чиновники вже отримали 440 заявок на одноразову компенсацію і 49 на оренду житла. Незабаром постраждалі отримають компенсації.

Нагадаємо, в ніч проти 31 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. У Святошинському району через пряме влучання ракети у багатоповерхівку загинуло 26 людей. 

Автор:
Пилип Бойко
