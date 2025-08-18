В некоторых домах есть ядро жесткости, которое может увеличить шанс на спасение при ракетной угрозе, заявил эксперт

Поврежденное здание в результате атаки оккупантов РФ. Фото: ГСЧС

Поскольку российские оккупанты не прекращают баллистические удары по городам Украины, остается актуальным вопрос: где лучше находиться во время ракетной атаки. Конечно, лучше добраться до бомбоубежища, но и в многоэтажке есть особое место, которое даст не стопроцентный, но шанс спастись.

О нем в эфире "Київського часу" сообщил эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба.

Где лучше спрятаться в многоэтажке во время тревоги

Эксперт заявил, что некоторые советские дома, несмотря на тотальное хищение при их строительстве, иногда могут спасти жителей от косвенного попадания. Это касается домов с лестнично-лифтовыми маршами.

"В таких домах другая конструктивная схема. Поэтому, например, на улице Вацлава Гавела такой дом спас одного из жителей, который был в этом ядре жесткости. Это ядро жесткости как раз в середине таких домов и лестнично-лифтовой марш не упал", — сказал Виктор Глеба.

Однако он заметил, что от прямого попадания ракеты ни один дом не спасет.

"На прямое попадание уже не действуют ни законы, ни нормы. Это четко прописано. Поэтому, если прямое попадание, то вы не спасетесь", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что жители поврежденного дома в Святошинском районе до сих пор ждут экспертной комиссии. Из-за этого затягивается процесс получения компенсаций и не известна судьба самой многоэтажки.

Также стало известно, что по словам главы Святошинской РГА, чиновники уже получили 440 заявок на единовременную компенсацию и 49 на аренду жилья. Вскоре пострадавшие получат компенсации.