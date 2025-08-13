Відео
Удар по Святошинському району — у РДА назвали термін компенсацій

Удар по Святошинському району — у РДА назвали термін компенсацій

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 23:32
Вже до кінця тижня постраждалі від удару у Святошинському районі Києва можливо отримають компенсації
Багатоповерхівка у Святошинському районі Києва після цинічної атаки РФ 31 липня. Фото: ДСНС

Мешканці зруйнованого після удару російських окупантів 31 липня багатоповерхового будинку у Святошинському районі незабаром отримають компенсації. Районна влада опрацювала всі заявки на такі виплати.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив очільник Святошинської РДА Георгій Зантарай.

Читайте також:

Скільки заявок надійшло до РДА

За словами Зантарая, в цілому чиновники отримали 440 заявок на 440 заявок на одноразову компенсацію і 49 на оренду житла. За процедурою експерти попередньо оглядають місце руйнування візуально, а потім замовляється спеціальна комісія.

"Ми звертаємося до міста, а місто нам дає експертів, які роблять висновки, і потім приймають рішення, що з цими будинками будуть робити. Хотілося б набагато швидше, але є процедура, яку треба проходити", — сказав очільник Святошинської РДА.

Георгій Зантарай зазначив, що на сьогодні вже пройшло два тижні й всі заявки зібрані. Він сподівається, що до кінця цього тижня всі зібрані заявки будуть ухвалені й постраждалі мешканці отримають компенсації.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. У Святошинському району через пряме попадання ракети у багатоповерхівку загинуло 26 людей. 

А поліцейські показали перші хвилини після удару росіян по багатоповерхівці.

Київ війна в Україні атака ракетний удар руйнування постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
