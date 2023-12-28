Де у Києві цьогоріч можна здати ялинку на утилізацію — перелік адрес

Утилізація ялинок. Фото: КМДА

У Києві з'явилися 44 пункти прийому новорічних ялинок для екологічної утилізації. Вони працюватимуть протягом січня наступного року, і підуть на утилізацію для наступного використання у лісгоспі.

Перелік адрес таких пунктів оприлюднила КМДА.

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"Після новорічних свят закликаємо всіх, хто встановлював вдома живу ялинку, здати її на екологічну утилізацію. Для зручності киян цього року прийнято рішення збільшити кількість пунктів прийому хвойних до 44. Такі пункти розташовуватимуться в парках і скверах столиці, а також традиційно — на території наших комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств", — сказав заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Чиновники наголосили, що такі заходи можуть допомогти забезпечити святковим деревам "друге життя", і сприяти екологічним нормам.

"З пунктів збору ялинки та сосни потрапляють на екологічну утилізацію. Там їх подрібнюють на щепу і потім використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це робиться для збереження вологи влітку і захисту від перемерзання коренів рослин у холодну пору року", — зазначає директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Також у столичній владі додали, що на утилізацію приймають лише живі дерева без новорічних прикрас. Здати їх можна в будь-який час крім комендантської години.

Перелік адрес для здачі новорічних ялинок в Києві

Голосіївський район

сквер на вул. Героїв Маріуполя;

сквер Небесної сотні на вул. Заболотного;

КП УЗН Голосіївського району — просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 08:00-20:00).

Дарницький район

парк біля озера Лебедине;

парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

парк "Позняки";

КП УЗН Дарницького району — вул. Тростянецька, 58-А.

Деснянський район

парк "Молодіжний";

парк із водними об’єктами вздовж просп. Шухевича;

парк "Кіото";

КП УЗН Деснянського району — вул. Електротехнічна, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район

перетин бульв. Русанівського і бульв. Ігоря Шамо;

парк біля озера Тельбін;

парк біля кінотеатру "Аврора";

КП УЗН Дніпровського району — просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 08:00-20:00).

Оболонський район

парк на вул. Бережанській, 10-20;

парк біля озера Йорданське;

КП УЗН Оболонського району — просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 07:00-20:00).

Печерський район

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подільський район

сквер на просп. Правди;

сквер на пл. Щекавицькій;

КП УЗН Подільського району — вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А (пн-нд 08:00 – 20:00).

Святошинський район

парк "Совки";

парк "Юність";

сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;

сквер на вул. Котельникова.

Солом’янський район

сквер на вул. Сергія Берегового;

Солом’янський ландшафтний парк;

парк "Орлятко";

КП УЗН Солом’янського району — вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 08:00-20:00).

Шевченківський район

парк "Веселка";

парк "Сирецький";

пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 08:00-20:00);

КП УЗН Шевченківського району — просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 08:00-20:00).

Крім того, ялинку можна здати за адресами лісництв

Броварське лісництво (квартал № 72, пн-пт 08:00-17:00);

(квартал № 72, пн-пт 08:00-17:00); Білодібровне лісництво , квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00);

, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00); Дніпровське лісництво , квартал № 58 (Броварський просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00);

, квартал № 58 (Броварський просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00); Микільське лісництво , квартал № 35 (неподалік залізничної станції "Лісництво", пн-пт 08:00-17:00);

, квартал № 35 (неподалік залізничної станції "Лісництво", пн-пт 08:00-17:00); Дарницьке лісництво , лісовий квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн-пт 08:00-17:00);

, лісовий квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн-пт 08:00-17:00); Межигірське лісництво (квартал № 78, пн-пт 09:00-16:00);

(квартал № 78, пн-пт 09:00-16:00); Київське лісництво (квартал № 105, пн-пт 09:00-16:00);

(квартал № 105, пн-пт 09:00-16:00); Святошинське лісництво (квартал № 117, пн-пт 09:00-16:00);

(квартал № 117, пн-пт 09:00-16:00); Пуща-Водицьке лісництво (квартал № 111, пн-пт 09:00-16:00);

(квартал № 111, пн-пт 09:00-16:00); Конча-Заспа (вул. Конча-Заспинська, 11-Б, пн-пт 08:00-17:00).

Нагадаємо, що раніше у КМДА розповіли, скільки коштів повернули киянам через закриття метро. Також київська влада під час ухвалення бюджету столиці на 2024 рік не виділила додаткових грошей на "Київський метрополітен", аби ремонтувати синю гілку.