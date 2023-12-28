Где в Киеве в этом году можно сдать елку на утилизацию — список адресов

Утилизация елок. Фото: КГГА

В Киеве появилось 44 пункта приема новогодних елок для экологической утилизации. Они будут работать в течение января следующего года и пойдут на утилизацию для последующего использования в лесхозе.

Список адресов таких пунктов обнародовала КГГА.

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"После новогодних праздников призываем всех, кто устанавливал дома живую елку, сдать ее на экологическую утилизацию. Для удобства киевлян в этом году принято решение увеличить количество пунктов приема хвойных до 44. Такие пункты будут размещаться в парках и скверах столицы, а также традиционно — на территории наших коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств", — сказал заместитель главы КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов.

Чиновники подчеркнули, что такие мероприятия могут помочь обеспечить праздничным деревьям "вторую жизнь" и способствовать экологическим нормам.

"Из пунктов сбора елки и сосны попадают на экологическую утилизацию. Там их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это делается для сохранения влаги летом и защиты от перемерзания корней растений в холодное время года", — отмечает директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

Также в столичных властях добавили, что на утилизацию принимают только живые деревья без новогодних украшений. Сдать их можно в любое время, кроме комендантского часа.

Список адресов для сдачи новогодних елок в Киеве

Голосеевский район

сквер на ул. Героев Мариуполя;

сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;

КП УЗН Голосеевского района — просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 08:00-20:00).

Дарницкий район

парк у озера Лебедино;

парк имени воинов-интернационалистов;

парк "Позняки";

КП УЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58-А.

Деснянский район

парк "Молодежный";

парк с водными объектами по просп. Шухевича;

парк "Киото";

КП УЗН Деснянского района — ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00-20:00).

Днепровский район

пересечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;

парк у озера Тельбин;

парк у кинотеатра "Аврора";

КП УЗН Днепровского района — просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 08:00-20:00).

Оболонский район

парк по ул. Бережанской, 10-20;

парк у озера Иорданское;

КП УЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00-20:00).

Печерский район

КП УЗН Печерского района — ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).

Подольский район

сквер по просп. Правды;

сквер на пл. Щекавицкой;

КП УЗН Подольского района — ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 – 20:00).

Святошинский район

парк "Совки";

парк "Юность";

сквер на пересечении улиц Симиренко и Григоровича-Барского;

сквер на ул. Котельникова.

Соломенский район

сквер на ул. Сергея Берегового;

Соломенский ландшафтный парк;

парк "Орленок";

КП УЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00-20:00).

Шевченковский район

парк "Радуга";

парк "Сырецкий";

пров. Бабий Яр, 6 (пн-вс 08:00-20:00);

КП УЗН Шевченковского района — просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 08:00-20:00).

Кроме того, елку можно сдать по адресам лесничества

Броварское лесничество (квартал № 72, пн-пт 08:00-17:00);

(квартал № 72, пн-пт 08:00-17:00); Белодубровное лесничество , квартал № 65 (ул. Радистов, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00);

, квартал № 65 (ул. Радистов, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00); Днепровское лесничество , квартал №58 (Броварской просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00);

, квартал №58 (Броварской просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00); Никольское лесничество , квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции "Лесничество", пн-пт 08:00-17:00);

, квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции "Лесничество", пн-пт 08:00-17:00); Дарницкое лесничество , лесной квартал №37 (23-й км Бориспольского шоссе, пн-пт 08:00-17:00);

, лесной квартал №37 (23-й км Бориспольского шоссе, пн-пт 08:00-17:00); Межигорское лесничество (квартал №78, пн-пт 09:00-16:00);

(квартал №78, пн-пт 09:00-16:00); Киевское лесничество (квартал №105, пн-пт 09:00-16:00);

(квартал №105, пн-пт 09:00-16:00); Святошинское лесничество (квартал №117, пн-пт 09:00-16:00);

(квартал №117, пн-пт 09:00-16:00); Пуща-Водицкая лесничество (квартал № 111, пн-пт 09:00-16:00);

(квартал № 111, пн-пт 09:00-16:00); Конча-Заспа (ул. Конча-Заспинская, 11-Б, пн-пт 08:00-17:00).

Напомним, что ранее в КГГА рассказали, сколько средств вернули киевлянам из-за закрытия метро. Также киевские власти при принятии бюджета столицы на 2024 год не выделили дополнительных денег на "Киевский метрополитен", чтобы отремонтировать синюю ветку.