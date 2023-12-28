Где в Киеве в этом году можно сдать елку на утилизацию — список адресов
В Киеве появилось 44 пункта приема новогодних елок для экологической утилизации. Они будут работать в течение января следующего года и пойдут на утилизацию для последующего использования в лесхозе.
Список адресов таких пунктов обнародовала КГГА.
Где в Киеве можно сдать новогоднюю елку
"После новогодних праздников призываем всех, кто устанавливал дома живую елку, сдать ее на экологическую утилизацию. Для удобства киевлян в этом году принято решение увеличить количество пунктов приема хвойных до 44. Такие пункты будут размещаться в парках и скверах столицы, а также традиционно — на территории наших коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств", — сказал заместитель главы КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов.
Чиновники подчеркнули, что такие мероприятия могут помочь обеспечить праздничным деревьям "вторую жизнь" и способствовать экологическим нормам.
"Из пунктов сбора елки и сосны попадают на экологическую утилизацию. Там их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это делается для сохранения влаги летом и защиты от перемерзания корней растений в холодное время года", — отмечает директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.
Также в столичных властях добавили, что на утилизацию принимают только живые деревья без новогодних украшений. Сдать их можно в любое время, кроме комендантского часа.
Список адресов для сдачи новогодних елок в Киеве
Голосеевский район
- сквер на ул. Героев Мариуполя;
- сквер Небесной сотни на ул. Заболотного;
- КП УЗН Голосеевского района — просп. Голосеевский, 87-Г (пн-вс 08:00-20:00).
Дарницкий район
- парк у озера Лебедино;
- парк имени воинов-интернационалистов;
- парк "Позняки";
- КП УЗН Дарницкого района — ул. Тростянецкая, 58-А.
Деснянский район
- парк "Молодежный";
- парк с водными объектами по просп. Шухевича;
- парк "Киото";
- КП УЗН Деснянского района — ул. Электротехническая, 26 (пн-вс 08:00-20:00).
Днепровский район
- пересечение бульв. Русановского и бульв. Игоря Шамо;
- парк у озера Тельбин;
- парк у кинотеатра "Аврора";
- КП УЗН Днепровского района — просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс 08:00-20:00).
Оболонский район
- парк по ул. Бережанской, 10-20;
- парк у озера Иорданское;
- КП УЗН Оболонского района — просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс 07:00-20:00).
Печерский район
- КП УЗН Печерского района — ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00).
Подольский район
- сквер по просп. Правды;
- сквер на пл. Щекавицкой;
- КП УЗН Подольского района — ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс 08:00 – 20:00).
Святошинский район
- парк "Совки";
- парк "Юность";
- сквер на пересечении улиц Симиренко и Григоровича-Барского;
- сквер на ул. Котельникова.
Соломенский район
- сквер на ул. Сергея Берегового;
- Соломенский ландшафтный парк;
- парк "Орленок";
- КП УЗН Соломенского района — ул. Новополевая, 95-А (пн-вс 08:00-20:00).
Шевченковский район
- парк "Радуга";
- парк "Сырецкий";
- пров. Бабий Яр, 6 (пн-вс 08:00-20:00);
- КП УЗН Шевченковского района — просп. Берестейский, 82-А (пн-вс 08:00-20:00).
Кроме того, елку можно сдать по адресам лесничества
- Броварское лесничество (квартал № 72, пн-пт 08:00-17:00);
- Белодубровное лесничество, квартал № 65 (ул. Радистов, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00);
- Днепровское лесничество, квартал №58 (Броварской просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00);
- Никольское лесничество, квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции "Лесничество", пн-пт 08:00-17:00);
- Дарницкое лесничество, лесной квартал №37 (23-й км Бориспольского шоссе, пн-пт 08:00-17:00);
- Межигорское лесничество (квартал №78, пн-пт 09:00-16:00);
- Киевское лесничество (квартал №105, пн-пт 09:00-16:00);
- Святошинское лесничество (квартал №117, пн-пт 09:00-16:00);
- Пуща-Водицкая лесничество (квартал № 111, пн-пт 09:00-16:00);
- Конча-Заспа (ул. Конча-Заспинская, 11-Б, пн-пт 08:00-17:00).
Напомним, что ранее в КГГА рассказали, сколько средств вернули киевлянам из-за закрытия метро. Также киевские власти при принятии бюджета столицы на 2024 год не выделили дополнительных денег на "Киевский метрополитен", чтобы отремонтировать синюю ветку.
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