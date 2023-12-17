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У КМДА прокоментували просідання ґрунту біля зачиненої станції метро

17 грудня 2023 17:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У КМДА прокоментували просідання ґрунту біля зачиненої станції метро
Торгові павільйони просіли під землю. Фото: "Реальний Київ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Київській міській державній адміністрації відреагували на просідання ґрунту поблизу закритої станції метро "Деміївська". Там заявили, що це відбулося ще до зупинки роботи шести станцій "синьої" гілки.

Про це повідомляє КМДА.

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"Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували", — йдеться у повідомленні.

У КМДА розповіли, що наразі стан тунелю між станціями метро "Деміївська" — "Либідська" стабілізований і повністю контрольований.

Профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилюючих конструкцій і локалізації теч. Нових деформацій та тріщин не було зафіксовано.

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Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку почав просідати під землю асфальт. Разом з ним відбулося зміщення торгових павільйонів ринку. На вулиці обмежили рух пішоходів.

Також ми писали, що влітку наступного року у Києві планують закрити на капітальний ремонт перегону ще дві станції метро. Йдеться про станцію метро "Тараса Шевченка" та "Почайна".

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