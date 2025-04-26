Музей про Чорнобиль в Києві — фоторепортаж

Приміщення музею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 26 квітня, виповнюється 39 річниця з дня Чорнобильської катастрофи. Ліквідація наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС стала однією з найгероїчніших сторінок новітньої історії. Ціну, яку заплатили учасники тих подій, людство не має права забути. Саме задля вшанування їхньої мужності та збереження правди про катастрофу в Києві діє Національний музей "Чорнобиль" — єдиний в Україні музей, що комплексно представляє історію аварії, атомної енергетики й життя Чорнобильського Полісся.

Новини.LIVE побували в музеї в Києві.

Реклама

Читайте також:

Музей про Чорнобиль в Києві — коли і як його створили

Музей про Чорнобиль в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Макет ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Заклад заснований у 1992 році на основі виставки "Пам’ять мужності і слави", створеної самими ліквідаторами, пожежниками Київщини, до першої річниці трагедії. Уже 1996 року, згідно з Указом Президента № 288/96, музею надали статус національного, а експозицію суттєво оновили.

Агітація. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Речі, якими користувалися ліквідатори у той час. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Особливість музею полягає не лише у глибокій тематиці, а й у місці його розташування. Він знаходиться у будівлі колишнього пожежного депо Подільської поліцейської дільниці (провулок Хорива, 1) – пам’ятці архітектури місцевого значення, що охороняється державою.

Будівля входить до державного реєстру нерухомих пам’яток, розташована в межах Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ", на території пам’ятки археології "Культурний шар Подолу ІХ–XVIII ст." та історичного ландшафту Київських гір і долини Дніпра.

Який вигляд має приміщення з експонатами. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Фото, документи та листи. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Які експонати є у музеї про Чорнобиль

На сьогодні музей зберігає понад тисячу унікальних експонатів, серед яких – матеріали про історію ЧАЕС, розвиток ядерної промисловості в Україні, етнографічні артефакти з територій Чорнобильської зони та культові реліквії. Найбільше поповнення фондів відбулося у 1997 році – тоді колекцію доповнили 1446 предметів.

Експонати. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зразок перепустки для військових, які брали участь у ліквідації катастрофи на ЧАЕС. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2010 році заклад вперше впровадив інтерактивні технології в межах грантової програми Уряду Японії: з’явилися сенсорні термінали з мультимедійним контентом і пошуковими системами.

Пік відвідуваності музею був зафіксований у 2019 році – тоді його експозицію переглянули понад 79 тисяч осіб. У 2022 році МВС затвердило Концепцію розвитку музею до 2025 року, передбачивши його осучаснення та збереження національної значущості.

В якому одязі та імпровізованих засобах захисту працювали ліквідатори. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Стаття з газети. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Національний музей "Чорнобиль" має представницький статус: він орієнтований не лише на внутрішніх і в’їзних туристів, а й на урядові делегації, науковців і дослідників з усього світу. Це не лише місце збереження пам’яті про трагедію, а й платформа для обговорення питань атомної енергетики, радіаційної безпеки, суспільної відповідальності та відновлення після катастроф.

Нагадаємо, попри сильну забрудненість радіоактивними речовинами території, у Чорнобильській зоні відчуження природа бере верх та активно відновлюється. Так нещодавно дослідники побачили найбільше стадо оленів у зоні відчуження, а також нове потомство здичавілих корів. А у водоймі зустріли рідкісну тварину родом з Америки.