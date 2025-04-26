Музей о Чернобыле в Киеве — фоторепортаж

Помещение музея. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сегодня, 26 апреля, исполняется 39-я годовщина со дня Чернобыльской катастрофы. Ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС стала одной из самых героических страниц новейшей истории. Цену, которую заплатили участники тех событий, человечество не имеет права забыть. Именно для чествования их мужества и сохранения правды о катастрофе в Киеве действует Национальный музей "Чернобыль" — единственный в Украине музей, комплексно представляющий историю аварии, атомной энергетики и жизни Чернобыльского Полесья.

Новини.LIVE побывали в музее в Киеве.

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Музей о Чернобыле в Киеве — когда и как его создали

Музей о Чернобыле в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Макет ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Заведение основано в 1992 году на основе выставки "Память мужества и славы", созданной самими ликвидаторами, пожарными Киевщины, к первой годовщине трагедии. Уже в 1996 году, согласно Указу Президента № 288/96, музею предоставили статус национального, а экспозицию существенно обновили.

Агитация. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Вещи, которыми пользовались ликвидаторы в то время. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Особенность музея заключается не только в глубокой тематике, но и в месте его расположения. Он находится в здании бывшего пожарного депо Подольского полицейского участка (переулок Хорива, 1) — памятнике архитектуры местного значения, который охраняется государством.

Здание входит в государственный реестр недвижимых памятников, расположено в пределах Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", на территории памятника археологии "Культурный слой Подола IX-XVIII вв." и исторического ландшафта Киевских гор и долины Днепра.

Как выглядит помещение с экспонатами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Фото, документы и письма. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Какие экспонаты есть в музее о Чернобыле

На сегодня музей хранит более тысячи уникальных экспонатов, среди которых материалы об истории ЧАЭС, развитие ядерной промышленности в Украине, этнографические артефакты с территорий Чернобыльской зоны и культовые реликвии. Наибольшее пополнение фондов произошло в 1997 году — тогда коллекцию дополнили 1446 предметов.

Экспонаты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Образец пропуска для военных, участвовавших в ликвидации катастрофы на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2010 году заведение впервые внедрило интерактивные технологии в рамках грантовой программы Правительства Японии: появились сенсорные терминалы с мультимедийным контентом и поисковыми системами.

Пик посещаемости музея был зафиксирован в 2019 году — тогда его экспозицию просмотрели более 79 тысяч человек. В 2022 году МВД утвердило Концепцию развития музея до 2025 года, предусмотрев его осовременивание и сохранение национальной значимости.

В какой одежде и импровизированных средствах защиты работали ликвидаторы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Статья из газеты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Национальный музей "Чернобыль" имеет представительский статус: он ориентирован не только на внутренних и въездных туристов, но и на правительственные делегации, ученых и исследователей со всего мира. Это не только место сохранения памяти о трагедии, но и платформа для обсуждения вопросов атомной энергетики, радиационной безопасности, общественной ответственности и восстановления после катастроф.

Напомним, несмотря на сильную загрязненность радиоактивными веществами территории, в Чернобыльской зоне отчуждения природа берет верх и активно восстанавливается. Так, недавно исследователи увидели самое большое стадо оленей в зоне отчуждения, а также новое потомство одичавших коров. А в водоеме встретили редкое животное родом из Америки.