У Чорнобилі зафіксували рекордну кількість оленів — як живуть тварини

Олень у Чорнобильській зоні відчуження. Фото: "Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний Заповідник"

У Чорнобильській зоні відчуження, де понад 38 років тому сталася одна з найбільших техногенних катастроф людства, природа не лише не вимерла, а продовжує розвиватися й адаптуватися до екстремальних умов. Нові дослідження свідчать про неймовірні зміни ту житті – як у популяціях диких копитних, так і серед пернатих мешканців. Крім того, дослідники зафіксували рекорд.

Про це повідомляє "Дивогляд".

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Цьогоріч у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику було зафіксовано найбільше за весь час спостережень стадо шляхетних оленів – 23 особини. Про це повідомили в пресслужбі заповідника.

"Обліки слідів та візуальні спостереження допомагають оцінити не лише чисельність, а й народжуваність. Цьогоріч зафіксовано стадо з 23 оленів шляхетних - рекорд для Заповідника Загалом, дані весняних обліків та спостережень у Чорнобильському заповіднику свідчать про позитивну динаміку: зростання чисельності окремих видів, активне використання пасовищ і розширення ареалів", — повідомили у пресслужбі.

Стадо оленів. Фото: "Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний Заповідник"

Дослідники помітили, що через зростання чисельності оленів і коней Пржевальського спостерігаються й зміни у використанні пасовищ. Завдяки випасанню значної кількості сухої трави знижується ризик масштабних пожеж. Проте на території продовжує накопичуватися рослинність, яку тварини майже не поїдають – зокрема, куничник і осока.

Олені пасуться. Фото: "Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний Заповідник"

А от чисельність лося європейського у зоні ЧАЕС навпаки значно скоротилась. Це, ймовірно, сталося через унеможливлення сезонної міграції через українсько-білоруський кордон.

Як почуваються птахи у Чорнобильській зоні

Паралельно із позитивними змінами в середовищі існування копитних, міжнародні наукові команди продовжують вивчати вплив радіації на птахів. Зокрема, вчені з Університету Ювяскюля досліджували, як забруднене середовище впливає на велику синицю та мухоловку.

Попри зменшення кількості заселених гнізд у районах із високим радіаційним фоном, показники здоров’я пташенят були все ж стабільними. Щобільше – на забруднених територіях птахи мають більшу різноманітність у їхньому раціоні. Аналіз зразків калу птахів показав істотні відмінності в складі мікробіому кишківника, а це важливий маркер загального стану здоров’я організму. Як наголошують науковці через радіацію у тварин все-таки можуть виникати довгострокові наслідки, особливо на етапі раннього розвитку.

Раніше, у 2011 році, інше дослідження на більш ніж 550 птахах виявило, що навіть відносно низькі поглинуті дози радіації здатні зменшувати розмір голови та мозку у пташенят, що впливає потім на їхню когнітивну здатність.

Нагадаємо, нещодавно у BBC поділилися фото тварин, які "впіймалися" на фотопастки у Чорнобильській зоні відчуження.

А на початку квітня дослідники помітили, що стадо здичавілих корів у Чорнобильській зоні поповнилось крихітним телятком.