Теплопостачання в Києві — на яких вулицях ситуація найгірша

Деякі будинки у Печерському районі столиці залишаються без теплопостачання вже до 32 дніх. Крім того, у деяких відсутня і електроенергія.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву депутата від "Європейської солідарності" Леоніда Ємця під час пленарного засідання Київради у вівторок, 10 лютого.

У яких будинках місяць відсутнє тепло

Ємець зазначив, що проблемні будинки знаходяться на вулицях Лютеранській, 17 та Липській, 19/7.

"У мене є прохання від двох будинків — це Лютеранська, 17 та Липська, 19/7. Там 28 і 32 дні люди знаходяться без тепла. І ще на Лютеранській вчора вимкнули і світло. У них нема ні тепла, ні світла", — розповів він.

За його словами, на Лютеранській до відсутності опалення додалася ще й відсутність електроенергії.

Мер міста Віталій Кличко дав протокольне доручення направити ремонтні бригади за цими адресами.

Нагадаємо, у столиці без тепла загалом залишаються понад 1000 будинків.

