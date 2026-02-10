Видео
Главная Киев Некоторые дома в Киеве без тепла уже 32 дня — что известно

Некоторые дома в Киеве без тепла уже 32 дня — что известно

Дата публикации 10 февраля 2026 14:16
Теплоснабжение в Киеве — на каких улицах ситуация хуже всего
Женщина греет руки на батарее. УНІАН

Некоторые дома в Печерском районе столицы остаются без теплоснабжения уже до 32 дней. Кроме того, в некоторых отсутствует и электроэнергия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление депутата от "Европейской солидарности" Леонида Емца во время пленарного заседания Киевсовета во вторник, 10 февраля.

Читайте также:

В каких домах месяц отсутствует тепло

Емец отметил, что проблемные дома находятся на улицах Лютеранской, 17 и Липской, 19/7.

"У меня есть просьба от двух домов — это Лютеранская, 17 и Липская, 19/7. Там 28 и 32 дня люди находятся без тепла. И еще на Лютеранской вчера выключили и свет. У них нет ни тепла, ни света", — рассказал он.

По его словам, на Лютеранской к отсутствию отопления добавилось еще и отсутствие электроэнергии.

Мэр города Виталий Кличко дал протокольное поручение направить ремонтные бригады по этим адресам.

Напомним, в столице без тепла в целом остаются более 1000 домов.

Также сообщалось, как в Киеве сегодня будут выключать свет.

Киев КГГА Киевсовет теплоснабжение холод
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
