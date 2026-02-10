Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Кличко назвав кількість будинків, які залишаються без тепла

Кличко назвав кількість будинків, які залишаються без тепла

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 13:32
Чому деяким будинкам не можуть повернути тепло — скільки багатоповерхівок без опалення
Віталій Кличко. Фото: пресслужба Київради

У Києві сьогодні майже 1400 житлових будинків залишаються без теплопостачання. Для часткового вирішення цієї проблеми сьогодні Київрада має ухвалити рішення про надання позики для придбання генераторів на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання Київради у вівторок, 10 лютого.

Реклама
Читайте також:

Чому деяким будинкам не можуть повернути тепло

"Понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, в які неможливо подати тепло через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. І ще понад 200 будинків — у різних районах, де сталися аварійні пошкодження, які усувають комунальники й енергетики", — розповів Кличко.

Мер зазначив, що більшість багатоповерхівок Києва не мають достатніх ресурсів для оперативної закупівлі автономних джерел живлення. Тому Київрада має запровадити спрощений та оперативний механізм фінансової підтримки співвласників багатоквартирних будинків. Йдеться про надання цільових безпроцентних позик на придбання генераторів. 

"Отримати їх зможуть ОСББ, ЖБК, кооперативні будинки, співвласники будинків, де не створені ОСББ та ЖБК. Позику надаватимуть під 0% річних терміном до одного року", — додав Кличко.

Нагадаємо, раніше ми публікували відео пошкоджень Дарницької ТЕЦ після атак РФ.

Також синоптикиня розповіла, коли в Києві буде потепління.

Віталій Кличко КМДА Київрада теплопостачання будинок
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації