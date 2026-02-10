Чому деяким будинкам не можуть повернути тепло — скільки багатоповерхівок без опалення

Віталій Кличко. Фото: пресслужба Київради

У Києві сьогодні майже 1400 житлових будинків залишаються без теплопостачання. Для часткового вирішення цієї проблеми сьогодні Київрада має ухвалити рішення про надання позики для придбання генераторів на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання Київради у вівторок, 10 лютого.

"Понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, в які неможливо подати тепло через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. І ще понад 200 будинків — у різних районах, де сталися аварійні пошкодження, які усувають комунальники й енергетики", — розповів Кличко.

Мер зазначив, що більшість багатоповерхівок Києва не мають достатніх ресурсів для оперативної закупівлі автономних джерел живлення. Тому Київрада має запровадити спрощений та оперативний механізм фінансової підтримки співвласників багатоквартирних будинків. Йдеться про надання цільових безпроцентних позик на придбання генераторів.

"Отримати їх зможуть ОСББ, ЖБК, кооперативні будинки, співвласники будинків, де не створені ОСББ та ЖБК. Позику надаватимуть під 0% річних терміном до одного року", — додав Кличко.

