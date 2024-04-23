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Демонтаж Арки дружби народів у Києві небезпечний — у КМДА пояснили причину

23 квітня 2024 21:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Демонтаж Арки дружби народів у Києві небезпечний — у КМДА пояснили причину
Арка дружби народів. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишня Арка дружби народів у Києві може бути демонтована, адже втратила статус пам’ятки історії. Однак частини монумента утворюють підпірну стіну, аби запобігти зсуву, тому демонтаж є небезпечним.

Про це повідомляє директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова в коментарі Суспільному.

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Демонтаж Арки дружби народів у Києві

Міністерство культури України хоче, аби КМДА провела демонтаж Арки, однак там не погоджуються з цим. Соловйова пригадала, що у 2022 році Арка дружби народів була перейменована на Арку Свободи українського народу. 

"Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка розташована поруч з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність", — сказала вона.

На думку представниці КМДА, рішення знести монумент — поспішне, оскільки його частини утворюють підпірну стіну, аби запобігти зсуву. Тому демонтаж Арки буде складним, дорогим і небезпечним.

Соловйова вважає, що варто провести публічні обговорення щодо цього, бо переосмислення ідеї та долю монумента мають визначати саме кияни.

Вона також поділилася чутками, що на місці Арки планують облаштувати меморіал загиблим на війні героям, але поки що відповідної документації немає.

арка дружби народів
Арка дружби народів. Фото: Радіо Свобода

Зазначимо, що Арка Дружби народів була відкрита у 1982 році до 60-ї річниці утворення СРСР. Композиція на території Хрещатого парку біля Майдану складалася з трьох частин — пам’ятника робітників росіянина та українця, стели з фігурами козаків і гетьмана Богдана Хмельницького та московського боярина Василя Бутурліна, що символізувало Переяславську раду 1654 року.

Вже у 2014 році з’являлися перші пропозиції її знести, а у 2018 році на арці з’явилась "тріщина", аби привернути увагу до українців, ув’язнених в Росії.

демонтаж пам'ятника під Аркою у Києві
Демонтаж пам'ятника. Фото: Reuters

У 2022 році під Аркою прибрали пам'ятник робітників росіянина та українця. Під час демонтажних робіт голова "росіянина" відвалилася й впала.

Арка дружби народів
Демонтаж пам'ятника. Фото: picture alliance

Раніше столична влада вирішила не зносити Арку Свободи українського народу, оскільки вона є пам’яткою історії місцевого значення.

Згодом експертна комісія Мінкульту позбавила колишню Арку дружби народів статусу пам'ятки та заявила, що вона може бути демонтована.

Київ
знесення
КМДА
декомунізація
пам'ятки

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