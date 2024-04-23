Демонтаж Арки дружбы народов в Киеве опасен — в КГГА объяснили причину

Арка дружбы народов. Фото: соцсети

Бывшая Арка дружбы народов в Киеве может быть демонтирована, потому что потеряла статус памятника истории. Однако части монумента образуют подпорную стену, чтобы предотвратить оползень, поэтому демонтаж опасен.

Об этом сообщает директор департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева в комментарии Суспільному.

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Министерство культуры Украины хочет, чтобы КГГА провела демонтаж Арки, однако там не согласны с этим. Соловьева напомнила, что в 2022 году Арка дружбы народов была переименована на Арку Свободы украинского народа.

"Знаете, арка символизирует толерантность украинского народа. Вообще украинский народ был очень толерантным и ко всем нациям, и ко всем вероисповеданиям, и ко всем общинам. Сегодня именно такое видение есть у общества. Ко мне в департамент приходили люди, которые говорили, что арка расположена рядом с Европейской площадью, поэтому должны быть европейские ценности, именно толерантность", — сказала она.

По мнению представительницы КГГА, решение снести монумент — поспешное, поскольку его части образуют подпорную стену, чтобы предотвратить оползень. Поэтому демонтаж Арки будет сложным, дорогим и опасным.

Соловьева считает, что следует провести публичные обсуждения по этому поводу, потому что переосмысление идеи и судьбу монумента должны определять именно киевляне.

Она также поделилась слухами, что на месте Арки планируют обустроить мемориал героям, погибшим на войне, но пока соответствующей документации нет.

Арка дружбы народов. Фото: Радио Свобода

Отметим, что Арка Дружбы народов была открыта в 1982 году к 60-летию образования СССР. Композиция на территории Крещатого парка возле Майдана состояла из трех частей — памятника рабочих россиянина и украинца, стелы с фигурами казаков и гетмана Богдана Хмельницкого и московского боярина Василия Бутурлина, что символизировало Переяславскую раду 1654 года.

Уже в 2014 году появлялись первые предложения снести, а в 2018 году на арке появилась "трещина", чтобы привлечь внимание к украинцам, заключенным в России.

Демонтаж памятника. Фото: Reuters

В 2022 году под Аркой было убрано памятник рабочих россиянина и украинца. Во время демонтажных работ глава "россиянина" отвалилась и упала.

Демонтаж памятника. Фото: picture alliance

Ранее столичные власти решили не сносить Арку Свободы украинского народа, поскольку она являются памятником истории местного значения.

Позже экспертная комиссия Минкульта лишила бывшую Арку дружбы народов статуса памятника и заявила, что она может быть демонтирована.