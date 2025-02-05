День заснування Прип'яті — який вигляд мало місто 55 років тому

Готель "Полісся" у Прип'яті. Фото: Ihor Shykhnenko/Facebook

Прип'ять — одне з наймолодших міст України, яке заснували 4 лютого 1970 року. Його будували як ідеальне місто для працівників Чорнобильської атомної електростанції, яка мала стати символом наукового прогресу.

Про це повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) та опублікували архівні фото колись населеного атомниками та їх родинами міста.

Читайте також:

Який вигляд мала Прип'ять 55 років тому

У відомстві розповіли, що до аварії на Чорнобильській АЕС місто вважалося одним із найкомфортніших для життя у всьому СРСР. Тут були широкі проспекти, кінотеатри, палац культури "Енергетик", басейни, спортивні комплекси, парк атракціонів, танцмайданчики, яхт-клуб.

Вигляд Прип'яті 55 років тому. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Вигляд Прип'яті 55 років тому. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Вигляд Прип'яті 55 років тому. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Вигляд Прип'яті 55 років тому. Фото: facebook/dazv.gov.ua

"Тут не були модними слова: "НЗ", "дефіцит"... У магазинах були всі необхідні товари. Але 26 квітня 1986 року все змінилося... Сьогодні Прип’ять, колись енергійне і людне місто, занурене у тишу", — йдеться у повідомлені.

З нагоди річниці створення міста у ДАЗВ поділися світлинами, які надали мешканці Прип'яті з особистих архівів. Як відомо, більшість цих фото не було в Інтернеті. На світлинах видно щасливі, усміхнені обличчя, красиве місто, веселих дітлахів та друзів і колег, які разом позують на фотокартках.

Місцеві жителі Прип'яті. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Місцеві жителі Прип'яті. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Вигляд Прип'яті 55 років тому. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Місцеві жителі Прип'яті. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Вигляд Прип'яті 55 років тому. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Вигляд Прип'яті 55 років тому. Фото: facebook/dazv.gov.ua

"Пам'ять, спогади — це те, що неможливо знищити. Дякуємо за надані фото: Наталії Ходимчук, родині Патракових, Людмилі Джулай, Ірині Плюсніній, Світлані Зуйко, Володимиру Патракову", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, ЄБРР та країни-партнери виділили 7 млн євро на відновлення Чорнобиля.

Також ми писали, як радянська влада маніпулювала про аварію в Чорнобилі. Замість того, щоб негайно інформувати громадян про небезпеку, радянське керівництво і спецслужби вдалися до тотального замовчування.