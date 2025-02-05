День основания Припяти — как выглядел город 55 лет назад

Гостиница "Полесье" в Припяти. Фото: Ihor Shykhnenko/Facebook

Припять — один из самых молодых городов Украины, который основали 4 февраля 1970 года. Его строили как идеальный город для работников Чернобыльской атомной электростанции, которая должна была стать символом научного прогресса.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) и опубликовали архивные фото некогда населенного атомщиками и их семьями города.

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В ведомстве рассказали, что до аварии на Чернобыльской АЭС город считался одним из самых комфортных для жизни во всем СССР. Здесь были широкие проспекты, кинотеатры, дворец культуры "Энергетик", бассейны, спортивные комплексы, парк аттракционов, танцплощадки, яхт-клуб.

Вид Припяти 55 лет назад. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Вид Припяти 55 лет назад. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Вид Припяти 55 лет назад. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Вид Припяти 55 лет назад. Фото: facebook/dazv.gov.ua

"Здесь не были модными слова: "НЗ", "дефицит"... В магазинах были все необходимые товары. Но 26 апреля 1986 года все изменилось... Сегодня Припять, некогда энергичный и людный город, погружен в тишину", — говорится в сообщении.

По случаю годовщины создания города в ГАЗО поделились фотографиями, которые предоставили жители Припяти из личных архивов. Как известно, большинство этих фото не было в Интернете. На фотографиях видно счастливые, улыбающиеся лица, красивый город, веселых детей, друзей и коллег, которые вместе позируют на фотографиях.

Местные жители Припяти. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Местные жители Припяти. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Вид Припяти 55 лет назад. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Местные жители Припяти. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Вид Припяти 55 лет назад. Фото: facebook/dazv.gov.ua

Вид Припяти 55 лет назад. Фото: facebook/dazv.gov.ua

"Память, воспоминания — это то, что невозможно уничтожить. Спасибо за предоставленные фото: Наталье Ходимчук, семье Патраковых, Людмиле Джулай, Ирине Плюсниной, Светлане Зуйко, Владимиру Патракову", — отметили в ведомстве.

Напомним, ЕБРР и страны-партнеры выделили 7 млн евро на восстановление Чернобыля.

Также мы писали, как советская власть манипулировала об аварии в Чернобыле. Вместо того, чтобы немедленно информировать граждан об опасности, советское руководство и спецслужбы прибегли к тотальному замалчиванию.