Україна
Депутат анонсував дискусію в Київраді — що обговорюватимуть

Депутат анонсував дискусію в Київраді — що обговорюватимуть

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 12:48
Бюджет Києва на 2026 рік — чи підтримають депутати
Вадим Сторожук. Фото: Facebook Сторожука

Сьогодні під час розгляду проєкту бюджету в Київраді відбудеться дискусія. Проте, ймовірно, документ таки ухвалять.

Про це заявив депутат Вадим Сторожук у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у четвер, 18 грудня.

Читайте також:

Бюджет Києва на 2026 рік — скільки коштів виділено військовим

"Той проєкт бюджету, який сьогодні вносять до зали, він буде мати дискусію. Маю сподівання, що ми сьогодні приймемо бюджет, і Київ матиме перспективу на наступний рік",  заявив він.

Проте Сторожук не виключає, що бюджет можуть змінити на початку наступного року.

"Київ тотально в структурі бюджету закладає абсолютну програму на підтримку захисників і на розвиток освітніх проєктів, медицину... Це не виключає тої ситуації, коли на волевиявлення громадян ми можемо коригувати бюджет і у нас така місія можлива", — додав він.

На допомогу армії планують виділити мільярди гривень. Ці гроші отримують безпосередньо бригади, які закуповують необхідне озброєння. Окремий акцент зроблено на медичній реабілітації військових та адресній допомозі бійцям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що видатки на допомогу військовослужбовцям ЗСУ та їхнім родинам, що реалізується через "Київський міський центр комплексної реабілітації ветеранів "Захисник", планують зменшити в 100 разів.

Також ми писали, що Київ цьогоріч не витратив 30 млрд гривень.

Київ місцеві депутати військові Київрада бюджет
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
