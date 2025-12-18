Видео
Депутат анонсировал дискуссию в Киевсовете — что будут обсуждать

Депутат анонсировал дискуссию в Киевсовете — что будут обсуждать

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 12:48
Бюджет Киева на 2026 год — поддержат ли депутаты
Вадим Сторожук. Фото: Facebook Сторожука

Сегодня во время рассмотрения проекта бюджета в Киевсовете состоится дискуссия. Однако, вероятно, документ таки примут.

Об этом заявил депутат Вадим Сторожук в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в четверг, 18 декабря.

"Тот проект бюджета, который сегодня вносят в зал, будет иметь дискуссию. Надеюсь, что мы сегодня примем бюджет, и Киев получит перспективу на следующий год", — заявил он.

Однако Сторожук не исключает, что бюджет могут изменить в начале следующего года.

"Киев тотально в структуре бюджета закладывает абсолютную программу на поддержку защитников и на развитие образовательных проектов, медицину ... Это не исключает той ситуации, когда на волеизъявление граждан мы можем корректировать бюджет и у нас такая миссия возможна", — добавил он.

На помощь армии планируют выделить миллиарды гривен. Эти деньги получают непосредственно бригады, которые закупают необходимое вооружение. Отдельный акцент сделан на медицинской реабилитации военных и адресной помощи бойцам.

Напомним, ранее сообщалось, что расходы на помощь военнослужащим ВСУ и их семьям, которая реализуется через "Киевский городской центр комплексной реабилитации ветеранов "Защитник", планируют уменьшить в 100 раз.

Также мы писали, что Киев в этом году не потратил 30 млрд гривен.

Киев местные депутаты военные Киевсовет бюджет
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
