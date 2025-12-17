Бюджет Києва на 2026 рік — які видатки та доходи заплановано

Засідання Київради. Фото: пресслужба КМДА

Київрада отримала на розгляд проєкт бюджету на 2026 рік. У ньому видатки на допомогу військовослужбовцям ЗСУ та їхнім родинам, що реалізується через "Київський міський центр комплексної реабілітації ветеранів "Захисник", зменшують у 100 разів.

Про це повідомив депутат Київради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко у середу, 17 грудня.

Реклама

Читайте також:

Що не так з бюджетом Києва на 2026 рік

"Київська міська влада любить повторювати мантру: "у Києва забирають гроші". Але правда інша — проблема не в перерозподілі, а в бездіяльності та управлінському провалі команди чиновників КМДА. Київ усе більше "присів" на податки киян. Тобто місто живе не завдяки власній ефективності, а завдяки тому, що кияни працюють і сплачують податки. А от власні джерела формування доходів — комунальні підприємства, міське майно, реклама, місцеві збори та інші — або стагнують, або падають", — йдеться в повідомленні.

Вітренко наголосив, що на добудову Подільського мосту, який фігурує в корупційних схемах, виділили на 2026 рік 184 млн гривень, а на програму "Захисник" — 124 млн гривень, хоча у 2025 році було передбачено 11,4 млрд гривень.

"Місто витрачає 12,3 млрд гривень лише на утримання перевізників, при цьому на Департамент будівництва — 1,2 млрд гривень, коли тисячі киян роками чекають на свої квартири", — додав він.

Бюджет-2026 для Києва — які видатки та доходи передбачаються

На охорону здоров’я планують виділити 5,3 млрд гривень (у 2025 було передбачено 6,1 млрд гривень).

Бюджет Києва на 2026 рік. Фото: Андрій Вітренко/Telegram

На житло для тих, хто потребує поліпшення умов, передбачається 1,2 млрд (у 2025 — 1,7 млрд).

А на комплекс заходів для захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій під час війни заплановано 302 млн гривень, хоча у 2025 було 737 млн.

На департамент транспорту виділили 27,1% усіх видатків — 30 млрд гривень, на добудову метро — 685 млн гривень та на закупівлю вагонів для електротранспорту — 7,8 млрд гривень.

"КМДА знову робить вигляд, що "керує", але насправді перекладає відповідальність і шукає винних зовні. А бюджет показує просту річ: у столиці немає стратегічного управління — є латання дір і пріоритети не в інтересах киян", — зазначив депутат.

Доходи запланово у такому розмірі:

54,2% власних доходів — це ПДФО;

власні надходження бюджетних установ — 2,6 млрд гривень;

реклама — 210 млн гривень;

місцеві податки і збори зменшаться на 2,9 млрд гривень, порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, раніше Вітренко повідомляв, що Київ ухвалить бюджет на 2026 рік аж у наступному році.

Також депутат вимагає публічного звіту про те, чому Київ цьогоріч не витратив 30 млрд гривень.