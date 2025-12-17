Бюджет Києва на 2026 рік — які видатки та доходи заплановано

КМДА планує у 100 разів скоротити видатки на програму "Захисник"
Київрада отримала на розгляд проєкт бюджету на 2026 рік. У ньому видатки на допомогу військовослужбовцям ЗСУ та їхнім родинам, що реалізується через "Київський міський центр комплексної реабілітації ветеранів "Захисник", зменшують у 100 разів.
Про це повідомив депутат Київради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко у середу, 17 грудня.
Що не так з бюджетом Києва на 2026 рік
"Київська міська влада любить повторювати мантру: "у Києва забирають гроші". Але правда інша — проблема не в перерозподілі, а в бездіяльності та управлінському провалі команди чиновників КМДА. Київ усе більше "присів" на податки киян. Тобто місто живе не завдяки власній ефективності, а завдяки тому, що кияни працюють і сплачують податки. А от власні джерела формування доходів — комунальні підприємства, міське майно, реклама, місцеві збори та інші — або стагнують, або падають", — йдеться в повідомленні.
Вітренко наголосив, що на добудову Подільського мосту, який фігурує в корупційних схемах, виділили на 2026 рік 184 млн гривень, а на програму "Захисник" — 124 млн гривень, хоча у 2025 році було передбачено 11,4 млрд гривень.
"Місто витрачає 12,3 млрд гривень лише на утримання перевізників, при цьому на Департамент будівництва — 1,2 млрд гривень, коли тисячі киян роками чекають на свої квартири", — додав він.
Бюджет-2026 для Києва — які видатки та доходи передбачаються
На охорону здоров’я планують виділити 5,3 млрд гривень (у 2025 було передбачено 6,1 млрд гривень).
На житло для тих, хто потребує поліпшення умов, передбачається 1,2 млрд (у 2025 — 1,7 млрд).
А на комплекс заходів для захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій під час війни заплановано 302 млн гривень, хоча у 2025 було 737 млн.
На департамент транспорту виділили 27,1% усіх видатків — 30 млрд гривень, на добудову метро — 685 млн гривень та на закупівлю вагонів для електротранспорту — 7,8 млрд гривень.
"КМДА знову робить вигляд, що "керує", але насправді перекладає відповідальність і шукає винних зовні. А бюджет показує просту річ: у столиці немає стратегічного управління — є латання дір і пріоритети не в інтересах киян", — зазначив депутат.
Доходи запланово у такому розмірі:
- 54,2% власних доходів — це ПДФО;
- власні надходження бюджетних установ — 2,6 млрд гривень;
- реклама — 210 млн гривень;
- місцеві податки і збори зменшаться на 2,9 млрд гривень, порівняно з минулим роком.
Нагадаємо, раніше Вітренко повідомляв, що Київ ухвалить бюджет на 2026 рік аж у наступному році.
Також депутат вимагає публічного звіту про те, чому Київ цьогоріч не витратив 30 млрд гривень.
Читайте Новини.LIVE!