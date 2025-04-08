Білоцерковець відповів, чи планує ставати новим секретарем Київради

Депутат Київської міської ради IX скликання Дмитро Білоцерковець. Фото: Дмитро Білоцерковець/Facebook

Депутат Київської міської ради IX скликання Дмитро Білоцерковець відповів, чи планує подавати свою кандидатуру на посаду нового секретаря Київради. Зазначимо, що у вівторок, 8 квітня, секретаря Київради Володимира Бондаренка було звільнено з посади.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля з Київради.

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Чи планує Дмитро Білоцерковець ставати секретарем Київради

Кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля запитала депутата Дмитра Білоцерковця, чи говорять вже кулуарно, хто обійме посаду секретаря Київради та, чи не хотів би він стати секретарем Київради.

У відповідь, депутат сказав, що йому зараз важко про це говорити. Однак він додав, що подумає, і можливого його кандидатура буде серед претендентів на посаду нового секретаря Київради.

"Мені дуже важко зараз вам відповісти з огляду на те, що я не був присутній (під час сьогоднішньої сесії Київради. — Ред.). У мене не було можливості навіть комунікувати, мене просто зупинили й не давали їхати на сесію. Зараз мені важко сказати, чи буде моя кандидатура... Знаєте, після сьогоднішніх подій, я подумаю, можливо, і буде", — відповів Білоцерковець.

Нагадаємо, що 8 квітня під час позачергової сесії Київської міської ради було звільнено секретаря Київради Володимира Бондаренка.

Після цього рішення у сесійні залі розпочалися суперечки, зокрема словесні перепалки.