Белоцерковец ответил, планирует ли становиться новым секретарем Киевсовета

Депутат Киевского городского совета IX созыва Дмитрий Белоцерковец. Фото: Дмитрий Белоцерковец/Facebook

Депутат Киевского городского совета IX созыва Дмитрий Белоцерковец ответил, планирует ли подавать свою кандидатуру на должность нового секретаря Киевсовета. Отметим, что во вторник, 8 апреля, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко был уволен с должности.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ирина Доля из Киевсовета.

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Корреспондент Новини.LIVE Ирина Доля спросила депутата Дмитрия Белоцерковца, говорят ли уже кулуарно, кто займет должность секретаря Киевсовета и, не хотел бы он стать секретарем Киевсовета.

В ответ, депутат сказал, что ему сейчас трудно об этом говорить. Однако он добавил, что подумает, и возможного его кандидатура будет среди претендентов на должность нового секретаря Киевсовета.

"Мне очень трудно сейчас вам ответить ввиду того, что я не присутствовал (во время сегодняшней сессии Киевсовета. — Ред.). У меня не было возможности даже коммуницировать, меня просто остановили и не давали ехать на сессию. Сейчас мне трудно сказать, будет ли моя кандидатура... Знаете, после сегодняшних событий, я подумаю, возможно, и будет", — ответил Белоцерковец.

Напомним, что 8 апреля во время внеочередной сессии Киевского городского совета был уволен секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

После этого решения в сессионном зале начались споры, в частности словесные перепалки.