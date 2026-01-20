Ожеледиця у Києві — Євген Кузьменко отримав травму

Депутат Київради отримав травму через ожеледицю — деталі
Депутат Київради Євген Кузьменко отримав складну травму через ожеледицю. Він розкритикував міські служби столиці.
Про це Євген Кузьменко написав у своєму Facebook 20 січня.
Травма депутата Київради
Кузьменко розповів, що він отримав перелом хребта і щонайменше на чотири місяці вибув з активної роботи. У дописі Кузьменко "подякував" міським службам і керуючим компаніям, зазначивши, що зима "прийшла неочікувано".
"Щиро дякую міським службам та керуючим компаніям. Зима прийшла неочікувано. Перелом хребта, на 4 місяці випав мінімум. Соромно за нашу з вами роботу", — написав депутат.
Зазначимо, Новини.LIVE проінспектували столичні зупинки у Дніпровському та Печерському районах Києва. За даними журналістів, на дорогах сніг, а під ним лід.
У Печерському районі ситуація дещо краща — там подекуди розчистили до асфальту.
Нагадаємо, 19 січня Віталій Кличко доручив головам РДА прибрати кригу у дворах, на тротуарах та на зупинках громадського транспорту.
Водночас Тимур Ткаченко розкритикував Кличка через прибирання столиці. Він нагадав меру, що дороги, мости, зупинки та переходи взимку прибирає підзвітний Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, а не РДА "Київавтодор".
