Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Депутат Київради отримав травму через ожеледицю — деталі

Депутат Київради отримав травму через ожеледицю — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 13:13
Ожеледиця у Києві — Євген Кузьменко отримав травму
Сильна ожеледиця на дорозі. Фото: strana.ua

Депутат Київради Євген Кузьменко отримав складну травму через ожеледицю. Він розкритикував міські служби столиці.

Про це Євген Кузьменко написав у своєму Facebook 20 січня. 

Реклама
Читайте також:

Травма депутата Київради

Кузьменко розповів, що він отримав перелом хребта і щонайменше на чотири місяці вибув з активної роботи. У дописі Кузьменко "подякував" міським службам і керуючим компаніям, зазначивши, що зима "прийшла неочікувано".

"Щиро дякую міським службам та керуючим компаніям. Зима прийшла неочікувано. Перелом хребта, на 4 місяці випав мінімум. Соромно за нашу з вами роботу", — написав депутат. 

null
Скриншот допису Євгена Кузьменка

Зазначимо, Новини.LIVE проінспектували столичні зупинки у Дніпровському та Печерському районах Києва. За даними журналістів, на дорогах сніг, а під ним лід. 

У Печерському районі ситуація дещо краща — там подекуди розчистили до асфальту.

Нагадаємо, 19 січня Віталій Кличко доручив головам РДА прибрати кригу у дворах, на тротуарах та на зупинках громадського транспорту.

Водночас Тимур Ткаченко розкритикував Кличка через прибирання столиці. Він нагадав меру, що дороги, мости, зупинки та переходи взимку прибирає підзвітний Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, а не РДА "Київавтодор".

погода Київ місцеві депутати Київрада ожеледиця
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації