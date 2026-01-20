Видео
Главная Киев Депутат Киевсовета получил травму из-за гололеда — детали

Депутат Киевсовета получил травму из-за гололеда — детали

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 13:13
Гололедица в Киеве — Евгений Кузьменко получил травму
Сильный гололед на дороге. Фото: strana.ua

Депутат Киевсовета Евгений Кузьменко получил сложную травму из-за гололеда. Он раскритиковал городские службы столицы.

Об этом Евгений Кузьменко написал в своем Facebook 20 января.

Читайте также:

Травма депутата Киевсовета

Кузьменко рассказал, что он получил перелом позвоночника и как минимум на четыре месяца выбыл из активной работы. В заметке Кузьменко "поблагодарил" городские службы и управляющие компании, отметив, что зима "пришла неожиданно".

"Спасибо городским службам и управляющим компаниям. Зима пришла неожиданно. Перелом позвоночника, на 4 месяца выпал минимум. Стыдно за нашу с вами работу", — написал депутат.

null
Скриншот сообщения Евгения Кузьменко

Отметим, Новини.LIVE проинспектировали столичные остановки в Днепровском и Печерском районах Киева. По данным журналистов, на дорогах снег, а под ним лед.

В Печерском районе ситуация несколько лучше - там кое-где расчистили до асфальта.

Напомним, 19 января Виталий Кличко поручил главам РГА убрать лед во дворах, на тротуарах и на остановках общественного транспорта.

В то же время Тимур Ткаченко раскритиковал Кличко из-за уборки столицы. Он напомнил мэру, что дороги, мосты, остановки и переходы зимой убирает подотчетный Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, а не РГА "Киевавтодор".


Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
