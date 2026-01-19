Ткаченко розкритикував Кличка через прибирання столиці

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на заяви міського голови Віталія Кличка щодо прибирання снігу та льоду в столиці. Раніше мер Києва провів нараду з керівниками районних державних адміністрацій і наголосив на необхідності забезпечити якісне утримання дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, а також територій установ і підприємств у зимовий період.

Про це Ткаченко написав у Telegram у понеділок, 19 січня.

Пост Ткаченка. Фото: скриншот

Хто насправді відповідає за чистоту столиці

У відповідь Кличку Тимур Ткаченко звернув увагу на управлінські аспекти, які, за його словами, потребують коректного відображення у публічних заявах міської влади. Він підкреслив, що утримання доріг, мостів, зупинок та пішохідних переходів здійснюють підприємства Комунальної корпорації "Київавтодор", які підпорядковуються Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та перебувають у сфері управління міського голови, а не районних адміністрацій.

Аналогічна ситуація, за його словами, існує і з утриманням зелених насаджень, якими опікується "Київзеленбуд", підпорядкований Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Щодо районних керуючих компаній з обслуговування житлового фонду, Ткаченко зазначив, що формально вони належать до сфери управління РДА, однак контракти з їхніми керівниками укладає міський голова, що фактично визначає центр ухвалення рішень.

За словами очільника КМВА, загалом питання розвитку, функціонування та утримання міської інфраструктури, а також бюджетна і кадрова політика зосереджені у вертикалі управління міського голови, яка за останні майже 12 років була максимально централізована.

"Упродовж року від вас неодноразово звучала теза: "не втручайся в господарські питання — це моя зона відповідальності". В такому разі логічно чесно визнати: саме в період вашого управління, пане директор міста, Київ з року в рік стає менш безпечним для щоденного життя містян", — додав Ткаченко.

Нагадаємо, що до цього Віталій Кличко закликав керівництво РДА забезпечити якісне прибирання снігу у Києві.

