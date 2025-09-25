Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Головна Київ Депутат Київради попередив про загрозу зриву бюджету столиці

Депутат Київради попередив про загрозу зриву бюджету столиці

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 12:43
Бюджет Києва-2026 — депутати не ходять на засідання
Засідання Київради. Фото: Київ Вечірній

Існує реальна загроза неухвалення бюджету у Києві найближчим часом. Це паралізує роботу міста та зупинить розвиток.

Про це повідомив депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу".

Реклама
Читайте також:

Які загрози є для бюджету Києва

Вітренко розповів, що частина депутатів фракції "УДАР", яка належить меру Києві, не прийшли на засідання бюджетної комісії. Відповідно, не були ухвалені необхідні рішення, що ставить під загрозу роботу міста. 

Він також наголосив, що бюджетна комісія є найчисельнішою у Києві і складається з 30 депутатів, половина з яких — представники фракції "УДАР".

"Існує реальна загроза неухвалення бюджету найближчим часом. Якщо рішення не буде ухвалене, Київ із нового року змушений буде жити на 1/12 річного бюджету, що означає фінансування лише захищених статей і відсутність розвитку міста", — пояснив депутат.

Нагадаємо, раніше очільник Оболонської РДА розкритикував роботу Київради. Він обурений, що багато депутатів не ходять на засідання. 

Водночас Віталій Кличко повідомляв, що проти депутатів Київради готують підозри. Він вважає, що це хочуть зробити, "аби орган місцевого самоврядування не функціонував". 

Віталій Кличко Київ місцеві депутати Київрада бюджет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації