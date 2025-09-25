Бюджет Києва-2026 — депутати не ходять на засідання

Засідання Київради. Фото: Київ Вечірній

Існує реальна загроза неухвалення бюджету у Києві найближчим часом. Це паралізує роботу міста та зупинить розвиток.

Про це повідомив депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу".

Реклама

Читайте також:

Які загрози є для бюджету Києва

Вітренко розповів, що частина депутатів фракції "УДАР", яка належить меру Києві, не прийшли на засідання бюджетної комісії. Відповідно, не були ухвалені необхідні рішення, що ставить під загрозу роботу міста.

Він також наголосив, що бюджетна комісія є найчисельнішою у Києві і складається з 30 депутатів, половина з яких — представники фракції "УДАР".

"Існує реальна загроза неухвалення бюджету найближчим часом. Якщо рішення не буде ухвалене, Київ із нового року змушений буде жити на 1/12 річного бюджету, що означає фінансування лише захищених статей і відсутність розвитку міста", — пояснив депутат.

Нагадаємо, раніше очільник Оболонської РДА розкритикував роботу Київради. Він обурений, що багато депутатів не ходять на засідання.

Водночас Віталій Кличко повідомляв, що проти депутатів Київради готують підозри. Він вважає, що це хочуть зробити, "аби орган місцевого самоврядування не функціонував".