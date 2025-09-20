Відео
Очільник Оболонської РДА розкритикував роботу Київради

Очільник Оболонської РДА розкритикував роботу Київради

Дата публікації: 20 вересня 2025 18:56
Кирило Фесик звинуватив депутатів Київради у прогулах
Кирило Фесик. Фото: Каштан News

Близько 25% депутатів взагалі не ходять на засідання Київради. А міська рада затримує бюджетні рішення.

Таку заяву зробив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

25% депутатів Київради не ходять на засідання

Очільник РДА заявив, що штатна кількість Київради становить 120 людей. Проте четверта частина з них не ходить на засідання.

"Є люди, які фізично є, але вони не приймають жодної участі... Нема санкцій за те, що депутат не ходить", — каже він.

Також Фесик наголосив, що багато з бюджетних рішень, які затримались, напряму вплинули на темпи ремонту, утеплення та безпеки в столиці.

За його словами, березневе коригування, яке мало розподілити залишки минулорічних коштів із міського бюджету, відбулося аж у червні. Через це реалізація ліфтів і сховищ та укладання асфальту в Києві відбудеться пізніше. 

Нагадаємо, раніше очільник Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов заявив, що Київрада вже давно не проводила засідання. І звинуватив у цьому мера Києва Віталія Кличка.

Кличко же заявив, що декільком депутатам Київради планують оголосити підозри. За його словами, підозри можуть паралізувати роботу Київради та заблокувати ухвалення важливих для життєзабезпечення столиці рішень.

Київ місцеві депутати Київрада ліфти бюджет
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
