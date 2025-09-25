Видео
Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Главная Киев Депутат Киевсовета предупредил об угрозе срыва бюджета столицы

Депутат Киевсовета предупредил об угрозе срыва бюджета столицы

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 12:43
Бюджет Киева-2026 — депутаты не ходят на заседания
Заседание Киевсовета. Фото: Київ Вечірній

Существует реальная угроза непринятия бюджета в Киеве в ближайшее время. Это парализует работу города и остановит развитие.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Какие угрозы есть для бюджета Киева

Витренко рассказал, что часть депутатов фракции "УДАР", которая принадлежит мэру Киева, не пришли на заседание бюджетной комиссии. Соответственно, не были приняты необходимые решения, что ставит под угрозу работу города.

Он также отметил, что бюджетная комиссия является самой многочисленной в Киеве и состоит из 30 депутатов, половина из которых — представители фракции "УДАР".

"Существует реальная угроза непринятия бюджета в ближайшее время. Если решение не будет принято, Киев с нового года вынужден будет жить на 1/12 годового бюджета, что означает финансирование только защищенных статей и отсутствие развития города", — пояснил депутат.

Напомним, ранее глава Оболонской РГА раскритиковал работу Киевсовета. Он возмущен, что многие депутаты не ходят на заседания.

В то же время Виталий Кличко сообщал, что против депутатов Киевсовета готовят подозрения. Он считает, что это хотят сделать, "чтобы орган местного самоуправления не функционировал".

Виталий Кличко Киев местные депутаты Киевсовет бюджет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
