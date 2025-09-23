Депутати Кличка проігнорували засідання бюджетної комісії Київради

Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Депутати з фракції мера Києва Віталія Кличка проігнорували засідання бюджетної комісії Київради. Внаслідок цього не вдалося внести зміни до програм по виплатах.

Про це повідомив депутат Київради Андрій Вітренко у Telegram у вівторок, 23 вересня.

У Києві не відбулося засідання бюджетної комісії

"Депутати з фракції мера, які мають більшість у бюджетній комісії, вкотре знехтували своїм обов’язком. І це вже стає поганою традицією", — зазначив Вітренко.

За його словами, депутати з фракції Кличка показали своє ставлення до важливих питань, які були на порядку денному. Йдеться про зміни до міських цільових програм, виплат військовим та соціально незахищеним мешканцям столиці.

"Чомусь військові на фронті знаходять можливість щодня тримати оборону ціною власного життя, а в Києві влада дозволяє собі нехтувати навіть мінімальною відповідальністю", — додав Вітренко.

Допис Вітренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кличко заявив, що деяким депутатам Київради хочуть оголосити підозри, аби "орган місцевого самоврядування не функціонував".

А нещодавно мер Києва програв суд проти Вітренка. Кличко намагався змусити замовкнути його.