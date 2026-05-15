Депутат Київради: ремонт пошкоджених будинків затягується через тендери

Пошкоджений будинок внаслідок обстрілів Києва. Фото: ДСНС

Процес відновлення будинків, пошкоджених через російські обстріли, гальмують складні тендерні процедури та відсутність необхідних рішень Верховної Ради. Однак існує нерозглянутий законопроєкт про спрощення тендерних процедур

Про це заявив депутат Київради Леонід Ємець у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

Відновлення пошкоджених будинків після обстрілу

Ємець заявив, що навіть у критичних ситуаціях, зокрема взимку, чиновники змушені проводити закупівлі через систему Prozorro у встановлені законом строки. Через це ремонтні роботи, зокрема встановлення вибитих шибок, можуть затягуватися на тривалий час.

Він наголосив, що у Верховній Раді вже третій рік не розглядають законопроєкт, який мав би спростити тендерні процедури для відновлення житла, зруйнованого внаслідок російської агресії.

За словами депутата, документ передбачає можливість спершу оперативно виконувати необхідні роботи, а вже після цього перевіряти можливі зловживання чи порушення.

