У Києві ракета РФ зруйнувала будинок, де були діти загиблого воїна

Зруйнований будинок у Києві. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Росіяни в ніч проти 14 травня зруйнували ракетою будинок у Києві, у якому раніше жив загиблий захисник України. Тепер внаслідок атаки РФ у будинку загинула його донька, і ще одна перебуває під завалами.

Про це повідомляє Telegram-канал "INSIDER UA", передає Новини.LIVE.

Що відомо про воїна та його дітей

Зокрема, мер Києва Віталій Кличко у Київраді заявив, що був на місці трагедії у Дарницькому районі, де ракета РФ влучила у будинок. Після цього він сказав наступне:

"Сьогодні був на місці трагедії. Підійшов до мене хлопець 112 бригади. Його родина жила в цьому будинку, рік тому він загинув", — сказав Кличко.

Пізніше паблік "INSIDER UA" пояснив, що мав на увазі мер Києва. Зокрема, у дописі вказано, що у будинку, в який влучила ракета, раніше мешкав український воїн Євген Яковлєв з позивним "Рудий". Він загинув 7 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання.

Читайте також:

Також Telegram-канал уточнює, що у загиблого захисника залишися дві дочки. Однак з них — Любаву, яка народилася 2013 року - рятувальники виявили загиблою практично одразу після удару. Згідно допису пабліка, під завалами залишається ще одна донька.

Пост "INSIDER UA" про удар по Києву. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський інформував, що росіяни влучили ракетою Х-101, яка фактично знищила під'їзд з першого по дев'ятий поверх. Через це під завалами опинилися люди.

Також ми писали, що за останніми даними ДСНС України, цієї ночі кількість загиблих зросла до 21 особи. Серед загиблих — троє дітей.