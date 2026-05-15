Депутат Киевсовета: ремонт поврежденных домов затягивается из-за тендеров

Поврежденный дом в результате обстрелов Киева. Фото: ГСЧС

Процесс восстановления домов, поврежденных из-за российских обстрелов, тормозят сложные тендерные процедуры и отсутствие необходимых решений Верховной Рады. Однако существует нерассмотренный законопроект об упрощении тендерных процедур

Об этом заявил депутат Киевсовета Леонид Емец в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

Восстановление поврежденных домов после обстрела

Емец заявил, что даже в критических ситуациях, в частности зимой, чиновники вынуждены проводить закупки через систему Prozorro в установленные законом сроки. Из-за этого ремонтные работы, в частности установка выбитых стекол, могут затягиваться на длительное время.

Он отметил, что в Верховной Раде уже третий год не рассматривают законопроект, который должен упростить тендерные процедуры для восстановления жилья, разрушенного в результате российской агрессии.

По словам депутата, документ предусматривает возможность сначала оперативно выполнять необходимые работы, а уже после этого проверять возможные злоупотребления или нарушения.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 14 мая в Киеве ракета РФ разрушила дом, где были дети погибшего воина. Одна дочь бойца погибла, другая находится под завалами.

Также мы писали, что Киевсовет просит у государства 15 млрд гривен на энергоустойчивость столицы. Речь идет о финансировании инженерно-технических решений, развитии когенерационных мощностей и создании резервных систем теплоснабжения.