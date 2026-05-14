Київрада просить у держави 15 млрд гривень на енергостійкість столиці

Київрада просить у держави 15 млрд гривень на енергостійкість столиці

Дата публікації: 14 травня 2026 21:00
Засідання Київської міської ради. Фото: пресслужба Київради

Київська міська рада звернулася до Верховної Ради та Кабінету Міністрів із проханням передбачити у державному бюджеті щонайменше 15 мільярдів гривень для плану енергостійкості столиці. Зокрема для посилення захисту критичної інфраструктури столиці. Йдеться про фінансування інженерно-технічних рішень, розвиток когенераційних потужностей і створення резервних систем теплопостачання, необхідних для підвищення енергетичної стійкості Києва.

Відповідне рішення підтримали депутати під час засідання Київради, передає Новини.LIVE.

Київ готується до зими: просить держпідтримку для енергетики

У зверненні наголошується, що реалізація масштабних заходів із модернізації енергетичної системи міста потребує не лише місцевих ресурсів, а й державної підтримки та координації.

План енергостійкості Київрада затвердила в березні. Основними напрямами стали відновлення пошкоджених енергооб’єктів після атак, облаштування інженерного захисту, розвиток локальної когенерації, а також посилення надійності систем водо- і теплопостачання.

Як повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, у межах програми вже введено в експлуатацію енергетичні об’єкти сумарною потужністю близько 40 МВт із системами захисту другого рівня.

Крім того, для резервного забезпечення критичної інфраструктури створено дизельний енергокомплекс потужністю 5,2 МВт, а найближчим часом запрацює ще один аналогічний об’єкт. Загалом місто планує отримати до 40 МВт резервної потужності завдяки дизельним електростанціям.

За словами Пантелеєва, фінансування та організацію більшості заходів наразі забезпечує міська влада. Із бюджету Києва на подальшу реалізацію програми вже передбачено понад 8 мільярдів гривень.

Водночас столиця очікує на підтримку держави.

Як писали Новини.LIVE, Голова фракції "Європейська солідарність" у Київраді Володимир Прокопів заявив, що столиця продовжує активну підготовку до нового опалювального сезону. На деяких об’єктах роботи ведуться цілодобово. Деякі депутати особисто відвідують такі об’єкти.

Також Новини.LIVE повідомляли про критику в сторону мера Києва Віталія Кличка. Уряд вимагає від київської влади терміново прискорити підготовку до зими. Від Кличка вимагають надати чіткі графіки робіт.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
