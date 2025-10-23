Відео
Україна
Депутат Київради розкритикував чиновників КМДА за бездіяльність

Депутат Київради розкритикував чиновників КМДА за бездіяльність

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 08:45
Оновлено: 09:01
У Київраді заявили про проблеми з роботою чиновників КМДА
Засідання Київради. Фото: кадр з відео

Кияни дедалі частіше скаржаться на бездіяльність чиновників. Внаслідок постійних атак Росії на Київ, чимало мешканців столиці мають пошкоджене житло та інші комунальні проблеми, проте, жналежної допомоги не отримують.

Про це сказав депутат Київської міської ради від партії "Слуга Народу" Андрій Вітренко в ефірі програми "Київський час".



Вітренко розкритикував чиновників КМДА за бездіяльність

Головним показником ефективності роботи його команди є відсутність скарг від киян, які постраждали внаслідок терористичних атак.

За словами Вітренка, команда постійно проводить зустрічі з мешканцями будинків, які зазнали руйнувань, а також із керівниками районів столиці, аби оперативно реагувати на всі потреби людей. Політик наголосив, що не допускає байдужості серед посадовців, які, на його думку, поводяться так, ніби війна вже закінчилась.

"У нас стоїть один КПІ, це для того, щоб ми не отримували негативних звернень від тих людей, які постраждали внаслідок російських терористичних атак. Ми проводимо велику кількість зустрічей як з мешканцями тих будинків, які постраждали, так і з головами районів. Вибачте мені за такий вираз, але даємо копняка тим чиновникам, для яких війна наче закінчилася і вони знаходяться в теплій досить, вибачте, ванні", — сказав Вітренко.

Вітренко також зазначив, що подібна байдужість є системною проблемою для окремих представників столичної влади.

Нагадаємо, раніше депутат Київської ради від партії "Голос" Тарас Козак розповідав, як кияни страждають через бюрократію депутатів, коли хочуть отримати допомогу. 

Зазначимо, що у серпні начальник КМВА Тимур Ткаченко розкритикував місцевих депутатів Києва за їх байдужість до проблем постраждалих людей. 

Київ місцеві депутати Київрада критика
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
