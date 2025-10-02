Депутат заявив, що у КМДА немає відповідальних за відновлення зруйнованого житла

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Фото: ДСНС

Депутат Київської ради від партії "Голос" Тарас Козак розповів про бюрократичні проблеми із відновленням пошкодженого житла у столиці. За його словами, у Київській міській державній адміністрації досі немає відповідальних за цей процес.

Про це Тарас Козак заявив у ефірі "Київського часу".

Депутат розповів про бюрократію у відновленні пошкодженого майна

Як зазначив Козак, після атак мешканці столиці звертаються до ЦНАПів або РДА, однак ухвалення ключових рішень зупиняється на рівні міської адміністрації.

"У Києві дуже велика бюрократія. Коли мешканці, які постраждали, звертаються у ЦНАП і РДА. Повноваження у цих установ незначні, потрібно затверджувати усе на рівні КМДА, а вона має свої процедури. У вівторок під час засідання була перепалка між КМДА і РДА, хто за що відповідає. До цього часу, четвертий рік війни, чиновники не розібралися в цьому. Зрештою вони спираються на Кабмін, що це він у свої постанові ввів сильні обмеження", — сказав депутат.

При цьому у держбюджеті є необхідні кошти, закладені для відбудови міста, але процедура їх виплати не налагоджена.

"Насправді гроші є, і в резервному фонді понад 1 мільярд гривень передбачений на такі витрати, на ремонти зруйнованих будинків тощо. Але ці процедури під час вже четвертий рік великого вторгнення чомусь не працюють. Депутати штовхають уже, і мешканці, і робочі групи. Ми не можемо пробити цю бюрократичну стіну, де всі закриваються якимись папірцями", — сказав Козак.

Нагадаємо, у Кивраді було створено спеціальну робочу групу. Вона має напрацювати швидки порядок оформлення виплат за зруйноване майно.

Раніше очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що від 2022 року до серпня 2025 у столиці внаслідок російських атак пошкоджено 2 200 багатоповерхових будинків. Із 39 особливо постраждалих будинків вдалося відновити лише 25.

Крім того, депутатка Київради від "Батьківщини" Алла Шлапак заявила, що кількість пошкоджених будинків у столиці не збігається з даними КМДА.