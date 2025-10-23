В Киевсовете заявили о проблемах с работой чиновников КГГА

Заседание Киевсовета. Фото: кадр из видео

Киевляне все чаще жалуются на бездействие чиновников. Вследствие постоянных атак России на Киев, многие жители столицы имеют поврежденное жилье и другие коммунальные проблемы, однако, же надлежащей помощи не получают.

Об этом сказал депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко в эфире программы "Київський час".

Главным показателем эффективности работы его команды является отсутствие жалоб от киевлян, пострадавших в результате террористических атак.

По словам Витренко, команда постоянно проводит встречи с жителями домов, подвергшихся разрушениям, а также с руководителями районов столицы, чтобы оперативно реагировать на все потребности людей. Политик подчеркнул, что не допускает равнодушия среди чиновников, которые, по его мнению, ведут себя так, будто война уже закончилась.

"У нас стоит один КПИ, это для того, чтобы мы не получали негативных обращений от тех людей, которые пострадали в результате российских террористических атак. Мы проводим большое количество встреч как с жителями тех домов, которые пострадали, так и с главами районов. Извините меня за такое выражение, но даем пинка тем чиновникам, для которых война как будто закончилась и они находятся в теплой достаточно, извините, ванне", — сказал Витренко.

Витренко также отметил, что подобное равнодушие является системной проблемой для отдельных представителей столичной власти.

Напомним, ранее депутат Киевского совета от партии "Голос" Тарас Козак рассказывал, как киевляне страдают из-за бюрократии депутатов, когда хотят получить помощь.

Отметим, что в августе начальник КГВА Тимур Ткаченко раскритиковал местных депутатов Киева за их равнодушие к проблемам пострадавших людей.