Депутат Київради розповів, скільки коштуватиме ремонт тунелю між станціями метрополітену

Робітники у тонелі метро. Ілюстративне фото: КП "Київський метрополітен"

Голова тимчасової комісії Київради з питань метрополітену Олександр Тимченко повідомив про виділення майже 400 млн грн на ремонт тунелю між станціями метро "Либідська" і "Деміївська". Гроші будуть взяті з резервного фонду міста.

Про це голова тимчасової комісії Київради з питань метрополітену Олександр Тимченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Тимченка, вартість відновлення тунелю складатиме 393 547 021 грн, що становить майже половину резервного фонду міста Києва на 2024 рік (836 416 567 грн). Ці кошти будуть спрямовані на проведення необхідних ремонтних робіт.

Допис Олександра Тимченка. Фото: скриншот

Наразі виконано близько 40% загального обсягу ремонтних робіт. Шість станцій метрополітену на цій ділянці, зокрема "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки", на даний момент функціонують тільки як укриття.

Нагадаємо, у грудні в Києві зупинили рух поїздів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, внаслідок чого шляхи швидко затоплювалися водою.

Також ми писали, що Віталій Кличко заявив, що ремонтні роботи планують закінчити до кінця літа 2024 року і назвав суму, яку виділили на ремонт затоплених станцій.