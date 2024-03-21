Кличко відповів, коли в Києві запрацюють закриті станції метро та скільки витратять на ремонт

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

У Києві тривають ремонтні роботи між станціями синьої гілки метро від "Деміївської" до "Теремків", які припинили функціонування у грудня 2023 року. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ремонтні роботи планують закінчити до кінця літа 2024 року.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це київський міський голова заявив на пресконференції у четвер, 21 березня.

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Відновлення руху на закритих станціях метро у Києві

Кличко повідомив, що наразі для ремонту закритих станцій метро використовуються кошти резервного фонду і підкреслив, що необхідні фінанси є. За його словами, зараз проводять роботи для відкриття котловану у метро для проведення експертизи, яка допоможе виявити усі причини підтоплення.

"В бюджеті на 2024 рік закладені кошти на ремонт метро. Підрядники кажуть, що до кінця літа, якщо не буде надзвичайних ситуацій, то рух на закритих станціях відновиться", — запевнив мер Києва.

Крім того, Кличко вказав, що для відновлення метро виділено 400 млн грн і міський голова переконаний, що цієї суми вистачить.

Нагадаємо, у грудні в Києві зупинили рух поїздів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, внаслідок чого шляхи швидко затоплювалися водою.

Раніше під час ухвалення бюджету столиці на 2024 рік "Київський метрополітен" не отримав жодної гривні на ремонт пошкодженої ділянки.

Додамо, напередодні Кличко оглянув майданчик біля станції метро "Деміївська", де тривають ремонтні роботи.

Також ми писали, що у Києві підтопило ще одну станцію метро. На цей раз очевидці помітили, що на станції метро "Видубичі" зі стелі тече вода.