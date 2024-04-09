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Депутат Киевсовета рассказал, сколько будет стоить ремонт тоннеля между станциями метрополитена

9 апреля 2024 23:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Депутат Киевсовета рассказал, сколько будет стоить ремонт тоннеля между станциями метрополитена
Рабочие в тоннеле метро. Иллюстративное фото: КП "Киевский метрополитен"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Глава временной комиссии Киевсовета по вопросам метрополитена Александр Тимченко сообщил о выделении почти 400 млн грн на ремонт тоннеля между станциями метро "Лыбидская" и "Демиевская". Деньги будут взяты из резервного фонда города.

Об этом глава временной комиссии Киевсовета по вопросам метрополитена Александр Тимченко сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам Тимченко, стоимость восстановления тоннеля — 393 547 021 грн, что составляет почти половину резервного фонда города Киева на 2024 год (836 416 567 грн). Эти средства будут направлены на проведение необходимых ремонтных работ.

Депутат Киевсовета рассказал, сколько будет стоить ремонт тоннеля между станциями метрополитена - фото 1
Сообщение Александра Тимченко. Фото: скриншот

В настоящее время выполнено около 40% от общего объема ремонтных работ. Шесть станций метрополитена на этом участке, в том числе "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", на данный момент функционируют только как укрытие.

Напомним, в декабре в Киеве остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демиевская". Между станциями метро "Демиевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего пути быстро затапливались водой.

Также мы писали, что Виталий Кличко заявил, что ремонтные работы планируют закончить до конца лета 2024 года, и назвал сумму, выделенную на ремонт затопленных станций.

Киев
ремонт
метро
Киевсовет
финансы

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