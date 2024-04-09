Депутат Киевсовета рассказал, сколько будет стоить ремонт тоннеля между станциями метрополитена
Глава временной комиссии Киевсовета по вопросам метрополитена Александр Тимченко сообщил о выделении почти 400 млн грн на ремонт тоннеля между станциями метро "Лыбидская" и "Демиевская". Деньги будут взяты из резервного фонда города.
Об этом глава временной комиссии Киевсовета по вопросам метрополитена Александр Тимченко сообщил на своей странице в Facebook.
Ремонт тоннеля между станциями "Демиевская" – "Лыбидская"
По словам Тимченко, стоимость восстановления тоннеля — 393 547 021 грн, что составляет почти половину резервного фонда города Киева на 2024 год (836 416 567 грн). Эти средства будут направлены на проведение необходимых ремонтных работ.
В настоящее время выполнено около 40% от общего объема ремонтных работ. Шесть станций метрополитена на этом участке, в том числе "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", на данный момент функционируют только как укрытие.
Напомним, в декабре в Киеве остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демиевская". Между станциями метро "Демиевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего пути быстро затапливались водой.
Также мы писали, что Виталий Кличко заявил, что ремонтные работы планируют закончить до конца лета 2024 года, и назвал сумму, выделенную на ремонт затопленных станций.
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