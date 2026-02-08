Депутат Київради Кузьменко зламав хребет через ожеледицю

Ожеледиця в Києві. Фото: УНІАН

Депутат Київради від "Слуги народу" Євген Кузьменко зламав хребет через ожеледицю в столиці. За його словами, у столиці діє "ручне керування" замість системи.

Про це Євген Кузьменко розповів в ефірі "Київського часу".

"Знаєте, якби ти травмувався в Буковелі або десь там на спорті, це могло б бути зрозумілим. Але коли ти травмуєшся в місті Києві, як кажуть, там хатинка може бути бідненька, але там буде чисто, але чому так відбувається, от наразі я не розумію", — зазначив депутат.

За його словами, кожен наразі перекладає відповідальність, а знайти винного неможливо. Однак є закон України про благоустрій, де йдеться, що дороги повинні чистити.

Кузьменко розповів, що після одного дзвінка керуючій компанії територію прибрали за 15 хвилин, що демонструє "ручне керування" замість нормальної роботи служб.

Він повідомив, що судитися не буде, оскільки це результату не дасть.

"Це не можна сказати президент винен, чи мер винен, чи голова КМВА винен. Це якраз вважаю, що для цього є менеджери на місцях, які повинні працювати з цим. Якщо людина відповідає особисто за цей напрям, або особисто за цю вулицю, або за цю прибудинкову територію, то вона повинна відповідати за неї", — зауважив депутат.

Він додав, що потрібна персональна відповідальність і звільнення тих, хто не виконує свою роботу

Нагадаємо, очільник фінансового комітету Ради Данило Гетманцев розкритикував роботу комунальників під час снігопадів.

