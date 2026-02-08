Депутат Киевсовета Кузьменко сломал позвоночник из-за гололеда

Гололедица в Киеве. Фото: УНИАН

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Евгений Кузьменко сломал позвоночник из-за гололеда в столице. По его словам, в столице действует "ручное управление" вместо системы.

Об этом Евгений Кузьменко рассказал в эфире "Київського часу".

"Знаете, если бы ты травмировался в Буковеле или где-то там на спорте, это могло бы быть понятным. Но когда ты травмируешься в городе Киеве, как говорят, там домик может быть бедненький, но там будет чисто, но почему так происходит, вот пока я не понимаю", — отметил депутат.

По его словам, каждый сейчас перекладывает ответственность, а найти виновного невозможно. Однако есть закон Украины о благоустройстве, где говорится, что дороги должны чистить.

Кузьменко рассказал, что после одного звонка управляющей компании территорию убрали за 15 минут, что демонстрирует "ручное управление" вместо нормальной работы служб.

Он сообщил, что судиться не будет, поскольку это результата не даст.

"Это нельзя сказать президент виноват, или мэр виноват, или глава КГВА виноват. Это как раз считаю, что для этого есть менеджеры на местах, которые должны работать с этим. Если человек отвечает лично за это направление, или лично за эту улицу, или за эту придомовую территорию, то он должен отвечать за нее", — отметил депутат.

Он добавил, что нужна персональная ответственность и увольнение тех, кто не выполняет свою работу

Напомним, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев раскритиковал работу коммунальщиков во время снегопадов.

