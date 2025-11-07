Відео
Депутат міськради розкритикував критичний стан метро у Києві

Дата публікації: 7 листопада 2025 13:35
Оновлено: 13:48
Київське метро у критичному стані — депутат Київської міськради зробив заяву
Київське метро. Фото: kyivtime

Рівень контролю технічного стану метрополітену в Києві викликає занепокоєння. Система моніторингу залишилася майже незмінною з радянських часів.

Про це заявив депутат Київської міської ради Тарас Козак  в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Київське метро перебуває у критичному стані

Депутат як член Тимчасової слідчої комісії розповів про критичний стан частини підземної інфраструктури, зокрема ділянки між станціями "Деміївська" та "Либідська". Він наголосив, що нинішні методи контролю є архаїчними.

"Рівень контролю за тунелями — це 18 століття. Люди ходять з ліхтариками та записують у зошит, що десь якась протічка. Після цього цей зошит здається старшому зміни, він перевіряє, і якщо протічка є, записує в інший зошит. Ці зошити були вилучені, але у 21 столітті — зошити, коли є камери, коли є можливість фіксувати все онлайн та швидко реагувати. Це показує рівень обслуговування і безпеки метро", — сказав Козак.

Нагадаємо, що у Київраді запропонували зробити безкоштовним проїзд у метро до кінця війни.

А також раніше експерт припустив, що аварії у метро Києва можуть статися знову через критичний стан.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
